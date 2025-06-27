Mercedes-AMG GT 63 और GT 63 Pro भारत में हुई लॉन्च! रफ्तार और लक्जरी का नया कॉम्बो - इतनी है प्राइस

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने भारत में अपनी AMG GT रेंज का बड़ा कमबैक कराया है। कंपनी ने दो नए मॉडल - Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ और GT 63 Pro 4MATIC+ लॉन्च किया है। Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ की प्राइस ₹3 करोड़ और Mercedes-Mercedes-AMG GT 63 Pro 4MATIC+ की कीमत ₹3.65 करोड़ है।

यह लॉन्च कंपनी की 2025 में आठ नई गाड़ियों की योजना का हिस्सा है, जिसमें हाल ही में EQS SUV 450, Maybach SL 680 और इलेक्ट्रिक G-Class जैसे मॉडल शामिल हैं।

परफॉर्मेंस का नया पैमाना

दोनों वेरिएंट्स में 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन है, जिसे AMG द्वारा हैंडक्राफ्ट किया गया है। GT 63 585hp और 800Nm टॉर्क देता है, जबकि GT 63 Pro 612hp और 850Nm के साथ और भी ज्यादा पावरफुल है। Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ 0–100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 3.2 सेकेंड और Mercedes-AMG GT 63 Pro 4MATIC+ 0–100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 3.1 सेकंड में पकड़ लेती हैं। Drift Mode और 4MATIC+ ऑल-व्हील ड्राइव इनकी ड्राइविंग को और भी रोमांचक बनाते हैं।

AMG Active Ride Control, GPS-बेस्ड फ्रंट एक्सल लिफ्ट, रियर-एक्सल स्टीयरिंग और एक्टिव एयरोडायनामिक एलिमेंट्स दोनों ही वेरिएंट्स में मिलते हैं। GT 63 Pro में अतिरिक्त रूप से सेरामिक ब्रेक्स, कार्बन पैकेज और परफॉर्मेंस सीट्स जैसे ट्रैक-रेडी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

इंटीरियर और कस्टमाइजेशन

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (12.3 इंच) और इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन (11.9 इंच) के साथ यह केबिन टेक्नोलॉजी और लक्जरी का बेहतरीन मिश्रण देता है। GT 63 Pro में मल्टीकंटूर और क्लाइमेट कंट्रोल सीट्स स्टैंडर्ड हैं, जबकि GT 63 में ये विकल्प के तौर पर मिलती हैं। Burmester 3D साउंड सिस्टम Dolby Atmos के साथ आता है।

कलर और इंटीरियर विकल्पों में भी कोई कमी नहीं है - स्टैंडर्ड कलर से लेकर MANUFAKTUR के खास विकल्प और माइक्रोफाइबर अपहोल्स्ट्री तक। 21-इंच व्हील्स, AMG नाइट पैकेज II और कार्बन एक्सटीरियर पैकेज GT 63 Pro में स्टैंडर्ड हैं।

भारत में कब आएंगी ये कारें?

दोनों मॉडल्स को पूरी तरह से निर्मित यूनिट्स (CBU) के रूप में भारत लाया जाएगा। GT 63 की डिलीवरी 2025 के अंत तक शुरू होगी, जबकि GT 63 Pro की 2026 के अंत तक।

Porsche 911 Carrera 4 GTS जैसी कारों को टक्कर देती ये AMG GT मॉडल्स लक्जरी, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और डेली यूजेबिलिटी का अनोखा संतुलन पेश करते हैं।