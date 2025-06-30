scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsऑटोMercedes-AMG GT 63 4MATIC+ की पहली लुक आई सामने, 3.2 सेकेंड में पकड़ती है 100 kmph की रफ्तार

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ की पहली लुक आई सामने, 3.2 सेकेंड में पकड़ती है 100 kmph की रफ्तार

हाल ही में मर्सिडीज-AMG ने भारत में GT 63 4MATIC+ को लॉन्च किया था और अब इसका पहला लुक सामने आ गया है। भारत को इसका और भी ज्यादा परफॉर्मेंस-फोकस्ड वर्जन GT 63 Pro भी मिलेगा। 

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 30, 2025 14:47 IST
Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+
Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+

Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ First Look: हाल ही में मर्सिडीज-AMG ने भारत में GT 63 4MATIC+ को लॉन्च किया था और अब इसका पहला लुक सामने आ गया है। यह वही GT है जो पांच साल पहले तक भारतीय बाजार में उपलब्ध थी, लेकिन अब यह नए अवतार में, बेहतर टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के साथ वापसी कर चुकी है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

AMG की यह कार सिर्फ टॉप-स्पेक GT 63 वर्जन में ही उपलब्ध होगी, लेकिन खास बात यह है कि भारत को इसका और भी ज्यादा परफॉर्मेंस-फोकस्ड वर्जन GT 63 Pro भी मिलेगा। 

नई GT 63 4MATIC+ की कीमत ₹3 करोड़ (एक्स-शोरूम) है, जबकि इसका और भी ज्यादा एग्रेसिव वेरिएंट GT 63 Pro ₹3.65 करोड़ में मिलेगा। हालांकि मीडिया इवेंट में केवल GT 63 वेरिएंट ही शोकेस किया गया है।

डायमेंशन में यह कार 182mm लंबी, 45mm चौड़ी और 66mm ऊंची है जो इसके पुराने मॉडल से बड़ी है। फ्रंट पर बड़ी स्लैटेड ग्रिल और एक्टिव एयरो एलिमेंट्स इसे न केवल विजुअली दमदार बनाते हैं बल्कि डाउनफोर्स में भी मदद करते हैं। पीछे की ओर, ट्रिपल-पॉड LED टेललैंप्स और कार्बन फाइबर डिफ्यूज़र इसकी स्पोर्ट्स पहचान को और पुख्ता करते हैं।

इंटीरियर की बात करें तो इसमें 12.3-इंच का AMG-स्पेसिफिक डिजिटल डिस्प्ले और 11.6-इंच का MBUX टचस्क्रीन सिस्टम मिलता है। Alcantara और कार्बन फाइबर इंसर्ट इसे रेस-रेडी फील देते हैं। पीछे दो छोटे सीट्स भी दी गई हैं, जो बच्चों या ग्रॉसरी बैग्स के लिए सही हैं। 321 लीटर की बूट स्पेस इसे शायद सबसे प्रैक्टिकल V8 स्पोर्ट्सकार बनाती है, जिसे 600 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है।

पावर की बात करें तो इसमें 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन है, जो 585bhp और 800Nm का टॉर्क देता है। 0 से 100kmph की रफ्तार सिर्फ 3.2 सेकंड में पकड़ लेता है, और टॉप स्पीड 315kmph है। कार में 4MATIC+ ऑल-व्हील ड्राइव, रियर-व्हील स्टीयरिंग और ड्रिफ्ट मोड जैसी टेक्नोलॉजीज दी गई हैं, जो इसे पोर्श 911 GTS जैसी कारों के बराबर खड़ा करती हैं।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 30, 2025