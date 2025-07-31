Amazon Freedom Sale 2025: iPhone 15 सिर्फ ₹57,999, यहां मिल रहा धमाकेदार स्मार्टफोन ऑफर्स

अमेजन की ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल 2025 (Amazon Great Freedom Festival Sale 2025) अब ऑफिशियल तौर पर शुरू हो चुकी है। इस बार स्मार्टफोन कैटेगरी में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं। अगर आप नया फोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह मौका हाथ से जाने देने जैसा बिल्कुल नहीं है।

ब्रांड्स की बात करें तो Apple, Samsung, OnePlus, iQOO और Lava जैसे नामचीन कंपनियों के फ्लैगशिप और बजट स्मार्टफोन अब भारी छूट के साथ उपलब्ध हैं।

iPhone 15

इस सेल में iPhone 15 को आप काफी कम कीमत में खरीद सकते हैं। इसकी असली कीमत 79,900 रुपये के आसपास थी, लेकिन अमेजन पर यह अभी सिर्फ 59,999 रुपये में मिल रहा है। अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 2,000 रुपये का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिससे इसकी कीमत घटकर 57,999 रुपये रह जाती है।

Samsung Galaxy S24 Ultra

सैमसंग का प्रीमियम Galaxy S24 Ultra अब आपको भारी छूट पर मिल रहा है। जिसकी कीमत 1.2 लाख रुपये के करीब थी, अब वो अमेजन पर सिर्फ 79,999 रुपये में मिल रहा है। फोन में क्वाड कैमरा, AMOLED डिस्प्ले और S-पेन जैसी हाई-एंड सुविधाएं मिलती हैं। अमेजन पे ICICI कार्ड पर 3,999 रुपये तक का और फायदा भी लिया जा सकता है।

iQOO Neo 10R 5G

अगर आपका बजट 25,000 रुपये के अंदर है और आप एक परफॉर्मेंस फोन चाहते हैं, तो iQOO Neo 10R 5G एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस पर 2,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत सिर्फ 24,999 रुपये रह जाती है। साथ ही एक्सचेंज और बैंक ऑफर्स भी एक्टिव हैं।

OnePlus 13R

OnePlus 13R को भी अमेजन सेल में अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। इसकी असली कीमत 42,999 रुपये थी, लेकिन अब यह सिर्फ 39,999 रुपये में उपलब्ध है। साथ ही कुछ बैंक कार्ड्स पर 2,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है।

Lava Blaze Dragon

कम बजट में एक दमदार और 5G फोन चाहिए तो Lava Blaze Dragon आपके लिए एकदम सही है। इसकी कीमत सेल में सिर्फ ₹9,999 है। अगर आप SBI कार्ड से EMI पर खरीदते हैं, तो 1,000 रुपये का और डिस्काउंट मिल सकता है, जिससे इसकी कीमत सिर्फ ₹8,999 रह जाती है।