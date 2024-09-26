scorecardresearch
NewsकारोबारFlipkart पर Apple iPhone 15 कितने मिल रहा है

Flipkart पर Apple iPhone 15 कितने मिल रहा है

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 26, 2024 16:41 IST
Flipkart Big Billion Days सेल
Flipkart Big Billion Days सेल

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ सेल भारत में 27 सितंबर को शुरू होगी, बशर्ते आप प्लस मेंबर न हों। प्लस मेंबर्स को बाकी यूजर्स से 24 घंटे पहले डील्स का एक्सेस मिलता है। सेल के दौरान, खरीदारों को भारत में Apple iPhone 15 50,000 रुपये से कम में मिलेगा, जिसमें बैंक ऑफर और अन्य छूट शामिल होगी। फ्लिपकार्ट HDFC बैंक कार्ड पर 10 प्रतिशत इंस्टेंट डिस्काउंट देगा।

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ सेल: Apple iPhone 15 डील

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के मुताबिक, आगामी सेल के दौरान Apple iPhone 15 को 54,999 रुपये में लिस्ट किया जाएगा। खरीदारों को HDFC बैंक कार्ड पर 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और एक्सचेंज ऑफर पर उन्हें 3,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी, जिससे कीमत घटकर 49,999 रुपये रह जाएगी। गौरतलब है कि iPhone 15 को पिछले साल भारत में 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था।

iPhone 15 के लिए फ्लिपकार्ट डील
 

इसके अलावा, पिछले साल भारत में 1,34,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया Apple iPhone 15 Pro भी डिस्काउंट कीमत पर उपलब्ध होगा। Flipkart Big Billion Days सेल के दौरान iPhone 15 Pro (128GB) की कीमत 99,999 रुपये होगी। इसके अलावा, आप 5,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक और 5,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस पा सकते हैं, जिससे प्रभावी कीमत 89,999 रुपये रह जाएगी।

Apple iPhone 15 Pro Max भी ऑफर पर होगा, जिसकी कीमत 1,19,900 रुपये है। 5,000 रुपये के बैंक डिस्काउंट और 5,000 रुपये के एक्सचेंज बोनस के साथ, प्रभावी कीमत घटकर 1,09,999 रुपये रह जाती है। iPhone 15 Pro Max को भारत में 1,59,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था।

iPhone मॉडल के अलावा, Apple MacBook Air M2 भी छूट पर उपलब्ध होगा। MacBook Air M2 की कीमत वर्तमान में Flipkart पर 95,900 रुपये है, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म ने 64,999 रुपये की बिक्री कीमत का टीज़र जारी किया है। इससे पता चलता है कि सेल के दौरान 30,000 रुपये की छूट मिलेगी। हालांकि सटीक छूट विवरण की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि इस कीमत में अतिरिक्त बैंक ऑफ़र शामिल हो।

गौर करने वाली बात यह है कि Amazon Great Indian Festival सेल अभी प्राइम मेंबर्स के लिए शुरू हो चुकी है और कल से बाकी लोगों के लिए भी शुरू हो जाएगी। ग्राहकों को SBI बैंक कार्ड पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा।
 

Sep 26, 2024