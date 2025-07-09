एप्पल (Apple) सितंबर 2025 में iPhone 17 सीरीज लॉन्च कर सकता है। आईफोन लवर्स अब नए सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार iPhone 17 सीरीज में iPhone 17 Air भी लॉन्च हो सकता है। माना जा रहा है कि यह iPhone 17 सीरीज का सबसे स्लिम आईफोन होगा।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

लॉन्चिंग से पहले एक टिपस्टर ने iPhone 17 Air का हैंड्स-ऑन वीडियो शेयर किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फोन के फीचर्स और डिजाइन की कई डिटेल्स के बारे में पता चल गया है।

आइए, जानते हैं कि iPhone 17 Air का डिजाइन और फीचर्स कैसा है।

कैसा है iPhone 17 Air का डिजाइन (iPhone 17 Air)

टिपस्टर की तरफ से शेयर किये गए वीडियो में iPhone 17 Air का कलर मैट ब्लैक है। इस बार आईफोन नया डिजाइन में दिख रहा है। फोन के बैक में चौड़ी पट्टी है जिसमें सिंग्ल कैमरा दिख रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से यह 48MP प्राइमरी लेंस हैं।

iPhone 17 Air Black looks so good pic.twitter.com/ovOTNUKEg6 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 8, 2025

iPhone 17 Air बेहद स्लिम

वीडियो में iPhone 17 Air काफी स्लिम दिख रहा है। माना जा रहा है कि फोन की मोटाई केवल 5.5 मिमी है। इसका मतलब है कि यह फोन iPhone 16 Pro से काफी पतला है।

iPhone 17 Air Black looks so good pic.twitter.com/ovOTNUKEg6 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 8, 2025

iPhone 17 Air फीचर्स (iPhone 17 Air )

रिपोर्ट्स के हिसाब से एप्पल iPhone 17 Air में कुछ फीचर्स को कम कर सकती है। माना जा रहा है कि कंपनी सिंगल स्पीकर और फिजिकल सिम स्लॉट को हटा सकती है। इसके अलावा बैटरी कैपेसिटी भी कम हो सकती है। यहां तक कि फोन में A19 Pro चिपसेट की जगह A19 चिप हो सकता है।

कब लॉन्च होगा iPhone 17 ( iPhone 17 Launch Date)

एप्पल ने अभी तक iPhone 17 के लॉन्च डेट की अनाउंसमेंट नहीं की है। लेकिन, मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से iPhone 17 सीरीज 9 सितंबर 2025 को लॉन्च हो सकता है।