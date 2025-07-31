भारत के अरबपति राधाकिशन दमानी की कंपनी D-Mart के शेयरों में जबरदस्त तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने अपनी नई रिपोर्ट में Avenue Supermarts लिमिटेड के स्टॉक को लेकर बड़ा दावा किया है।

CLSA ने इस शेयर को 'हाई कन्विक्शन आउटपरफॉर्म' की रेटिंग दी है। इसके अलावा शेयर का टारगेट प्राइस ₹6,408 तय किया है, जो मौजूदा भाव से करीब 50% ज्यादा है। गुरुवार को कंपनी के शेयर ₹4,252 प्रति शेयर पर बंद हुआ है।

CLSA ने क्यों दिया इतना बड़ा टारगेट?

गुरुवार को D-Mart के शेयर NSE पर 0.26% की बढ़त के साथ ₹4,292.40 पर ट्रेड कर रहे थे। CLSA के ₹6,408 के टारगेट के हिसाब से इसमें हर शेयर पर करीब ₹2,116 का मुनाफा हो सकता है। यानी अगर कोई निवेशक आज के भाव पर शेयर खरीदता है और CLSA का टारगेट हिट होता है, तो उसे लगभग 50% तक का फायदा मिल सकता है।

CLSA का मानना है कि Avenue Supermarts (D-Mart) की ग्रोथ स्ट्रैटेजी बहुत मजबूत है। कंपनी लगातार अपने स्टोर की संख्या बढ़ा रही है और प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स पर भी ध्यान दे रही है, जिससे उसकी कमाई और मार्जिन दोनों में इजाफा हो सकता है।

CLSA ने यह भी कहा कि कंपनी की ई-कॉमर्स यूनिट 'Dmart Ready' के लिए बनाई गई स्ट्रैटेजी भी बहुत सटीक है, जो ग्राहकों को किफायती कीमत और सुविधा दोनों दे रही है।

CLSA की रिपोर्ट बताती है कि Avenue Supermarts अपने रिटेल नेटवर्क को खासतौर पर उत्तर भारत में तेजी से बढ़ा रही है। इसके अलावा कंपनी अपने ब्रांडेड और अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के बीच बैलेंस बनाकर ग्राहकों को सस्ती और बेहतर क्वालिटी दे रही है। यह रणनीति कंपनी को लंबे समय तक मार्केट में मजबूती से टिके रहने में मदद करेगी।

Avenue Supermarts शेयर की परफॉर्मेंस

Avenue Supermarts के शेयर पिछले एक महीने में करीब 3 फीसदी गिरे हैं। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक में 16 फीसदी की तेजी आई है। साल 2025 में अब तक स्टॉक ने 19 फीसदी का रिटर्न दिया है। एक साल में शेयर ने 13 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म यानी पांच साल में शेयर ने 106 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।