बिजनेस अपडेट देने के बाद भागा सराकरी स्टॉक, रिटेल निवेशकों ने बढ़ा दी हिस्सेदारी; शेयर 170 रुपये के करीब

सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी IREDA (Indian Renewable Energy Development Agency) के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर 3% उछलकर ₹174 के स्तर पर पहुंच गए, जो उसका इंट्राडे हाई भी रहा। यह तेजी ऐसे वक्त पर आई जब कंपनी ने अपने अप्रैल-जून (Q1) तिमाही के आंकड़े शेयर बाजार के साथ साझा किए।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

दोपहर 1 बजे कंपनी के शेयर 0.18 फीसदी की तेजी के साथ ₹170.40 प्रति शेयर पर क्लोज हुआ।

शानदार रहा बिजनेस परफॉर्मेंस

IREDA ने पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2025 में अपने कारोबार में जोरदार ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने इस तिमाही में कुल ₹11,740 करोड़ के लोन अप्रूव किए, जो पिछले साल की तुलना में 29% ज्यादा है। वहीं, असली में बांटे गए लोन यानी Loan Disbursement ₹6,981 करोड़ रहा, जो पिछले साल से 31% ज्यादा है।

IREDA के पास 30 जून 2025 तक कुल ₹79,960 करोड़ का लोन पोर्टफोलियो था, जो पिछले साल की तुलना में 27% अधिक है। मार्च 2025 के आखिर तक ये आंकड़ा ₹76,250 करोड़ था।

कंपनी ने जुटाया 2,000 करोड़ का फंड

चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही में IREDA ने Qualified Institutional Placement (QIP) के जरिए ₹2,000 करोड़ जुटाए। इस फंडिंग में बड़े निवेशक जैसे LIC, Morgan Stanley, Société Générale और Vikas India EIF I Fund शामिल थे। इससे कंपनी को ग्रोथ के लिए और ताकत मिली है।

FII और पब्लिक होल्डिंग में बदलाव

IREDA में सरकार की होल्डिंग अब घटकर 71.76% रह गई है, जबकि पब्लिक होल्डिंग जून 2025 तक बढ़कर 21.9% पहुंच गई, जो पहले सिर्फ 12.5% थी। एफआईआई (Foreign Institutional Investors) की होल्डिंग भी 3.3% है।

IREDA शेयर की परफॉर्मेंस (IREDA Share Performance)

BSE Analytics के अनुसार साल 2025 में अभी तक कंपनी के स्टॉक 17 फीसदी गिरे हैं। वहीं, स्टॉक ने बीते 1 महीने में 17 फीसदी की तेजी आई है। शेयर में आई तेजी के बाद कंपनी का मार्केट-कैप 47,728.84 करोड़ रुपये रहा। स्टॉक का 52-वीक हाई ₹310 और 52-वीक लो ₹137 है।