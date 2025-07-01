स्टॉक मार्केट में निवेशकों की नजर उन शेयर पर बनी रहती है, जिन्हें हाल ही में कोई बड़ा ऑर्डर मिला है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इन्वेस्टर के फोकस में ब्लू क्लाउड सॉफटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions) के शेयर हैं। कंपनी ने हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसे 78 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मिला है।

इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में तूफानी तेजी देखने को मिली। मंगलवार को कंपनी के शेयर अपर सर्किट पर टच होकर ₹32.78 प्रति शेयर पर पहुंच गया। सोमवार को शेयर 32.14 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।

कंपनी को मिला बड़ा प्रोजेक्ट

ब्लू क्लाउड सॉफटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions) को ₹78 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट कोस्टल सर्विलांस (Coastal Surveillance) से जुड़ा है। इसमें समुद्र किनारे की निगरानी और सुरक्षा के लिए कंपनी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा।

इस प्रोजेक्ट के मिलने से कंपनी अब ग्लोबल सिक्योरिटी और सर्विलांस मार्केट में और भी मजबूत हो गई है। अब कंपनी विदेशों में भी अपने टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाएगी।

ब्लू क्लाउड पहले से ही टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के काम में आगे है। अब इस नए प्रोजेक्ट के जरिए कंपनी डिफेंस और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी कदम बढ़ा रही है। इससे फ्यूचर में और भी बड़े सरकारी या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिल सकते हैं।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Blue Cloud Softech Solutions Share Performance)

BSE Analytics के अनुसार पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 47 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक ने 33.14 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल में शेयर में 70 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, शेयर ने पांच साल में 486 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट-कैप1,430.13 करोड़ रुपये है।