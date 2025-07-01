scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारइस स्मॉलकैप शेयर में आई तेजी, कंपनी को मिला 78 करोड़ का बड़ा ऑर्डर

इस स्मॉलकैप शेयर में आई तेजी, कंपनी को मिला 78 करोड़ का बड़ा ऑर्डर

स्मॉलकैप शेयर Blue Cloud Softech Solutions Ltd का स्टॉक 2 फीसदी से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। कंपनी को हाल ही में 78 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 1, 2025 11:47 IST

स्टॉक मार्केट में निवेशकों की नजर उन शेयर पर बनी रहती है, जिन्हें हाल ही में कोई बड़ा ऑर्डर मिला है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इन्वेस्टर के फोकस में ब्लू क्लाउड सॉफटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions) के शेयर हैं। कंपनी ने हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसे 78 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मिला है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में तूफानी तेजी देखने को मिली। मंगलवार को कंपनी के शेयर अपर सर्किट पर टच होकर ₹32.78 प्रति शेयर पर पहुंच गया। सोमवार को शेयर 32.14 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।

कंपनी को मिला बड़ा प्रोजेक्ट

ब्लू क्लाउड सॉफटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions) को ₹78 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट कोस्टल सर्विलांस (Coastal Surveillance) से जुड़ा है। इसमें समुद्र किनारे की निगरानी और सुरक्षा के लिए कंपनी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा।

इस प्रोजेक्ट के मिलने से कंपनी अब ग्लोबल सिक्योरिटी और सर्विलांस मार्केट में और भी मजबूत हो गई है। अब कंपनी विदेशों में भी अपने टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाएगी।

ब्लू क्लाउड पहले से ही टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के काम में आगे है। अब इस नए प्रोजेक्ट के जरिए कंपनी डिफेंस और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी कदम बढ़ा रही है। इससे फ्यूचर में और भी बड़े सरकारी या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिल सकते हैं।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Blue Cloud Softech Solutions Share Performance)

 BSE Analytics के अनुसार पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 47 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक ने 33.14 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल में शेयर में 70 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, शेयर ने पांच साल में 486 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट-कैप1,430.13 करोड़ रुपये है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 1, 2025