scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीइन 23 शहरों में वोडाफोन आइडिया जल्द शुरू करेगी 5G सर्विस! लिस्ट में आपके शहर का नाम है क्या?

इन 23 शहरों में वोडाफोन आइडिया जल्द शुरू करेगी 5G सर्विस! लिस्ट में आपके शहर का नाम है क्या?

कंपनी 30 जून को अपने प्रेस रिलीज में बताया की वो 23 नए शहरों में 5G सेवा शुरू करने का प्लान कर रही है और इसके लिए अभी नेटवर्क डिप्लॉयमेंट कर रही है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 1, 2025 11:09 IST

Vi 5G: वोडाफोन आइडिया (Vi) ने अपने 5G नेटवर्क विस्तार के अगले फेज की घोषणा कर दी है। कंपनी 30 जून को अपने प्रेस रिलीज में बताया की वो 23 नए शहरों में 5G सेवा शुरू करने का प्लान कर रही है और इसके लिए अभी नेटवर्क डिप्लॉयमेंट कर रही है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इन 23 शहरों में अहमदाबाद, आगरा, औरंगाबाद, कोझिकोड, कोचीन, देहरादून, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मदुरै, मलप्पुरम, मेरठ, नागपुर, नासिक, पुणे, राजकोट, सोनीपत, सूरत, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, वडोदरा और विशाखापत्तनम शामिल हैं।

यह विस्तार Vi के 17 प्राथमिक सर्किलों में चरणबद्ध रूप से किया जाएगा, जहां कंपनी पहले ही 5G स्पेक्ट्रम हासिल कर चुकी है। इससे पहले Vi ने मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, चंडीगढ़ और पटना में 5G सेवाएं शुरू की थीं।

Vi के ग्राहकों को, जिनके पास 5G डिवाइस हैं, इन नए शहरों में नेटवर्क शुरू होते ही 5G सेवा का लाभ मिलेगा। कंपनी ने 5G के प्रचार के लिए 299 रुपये से शुरू होने वाले प्लान्स पर अनलिमिटेड 5G डेटा की पेशकश की है।

Vi का दावा है कि उसके लाइव 5G क्षेत्रों में 70% से अधिक पात्र यूजर्स ने 5जी सर्विस का लाभ उठाया है। इससे शुरुआती यूजर्स द्वारा स्वीकृति देखने को मिली है।

नेटवर्क की क्षमता और एनर्जी एफिसियंसी बढ़ाने के लिए Vi आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित सेल्फ-ऑर्गनाइजिंग नेटवर्क्स (SON) का उपयोग कर रहा है। इस तकनीकी बदलाव को सफल बनाने के लिए कंपनी ने नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ साझेदारी की है, जिससे इसके 4G और 5G नेटवर्क का समेकन किया जा सके।

Vi के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जगबीर सिंह ने कहा कि हमारा 5G रोलआउट चरणबद्ध तरीके से प्रगति पर है और हमें इसे और अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने की खुशी है। साथ ही, हम अपने 4G नेटवर्क को भी मजबूत कर रहे हैं ताकि यूजर्स को बिना रुकावट अनुभव मिल सके।

Vi हाल ही में शुरू किए गए “छह महीने में एक लाख नए टावर” अभियान के तहत नेटवर्क अपग्रेडेशन पर भी एक्टिव रूप से काम कर रहा है, जिससे बेहतर इनडोर कवरेज और अधिक नेटवर्क क्षमता सुनिश्चित की जा सके।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 1, 2025