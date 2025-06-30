Upcoming Smartphones in July 2025: सैमसंग, नथिंग, से लेकर ओप्पो तक...आ रहे हैं ये शानदार स्मार्टफोन्स

scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीUpcoming Smartphones in July 2025: सैमसंग, नथिंग, से लेकर ओप्पो तक...आ रहे हैं ये शानदार स्मार्टफोन्स

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 30, 2025 13:53 IST
Credit: OnLeaks

Upcoming Smartphones in July 2025: कल से जुलाई का महीना शुरू होने जा रहा है और स्मार्टफोन लवर्स के लिए जुलाई एक बेहतरीन महीना होने जा रहा है। आज हम आपको यहां ऐसे टॉप 5 फोन बताने जा रहे हैं जो अगले महीने लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। चलिए एक-एक कर जानते हैं। 

सम्बंधित ख़बरें

Samsung Galaxy Z Fold 7 and Z Flip 7

सैमसंग 9 जुलाई को अपने दो फोल्डेबल डिवाइस Galaxy Z Fold 7 और Z Flip 7 के साथ वापसी कर रहा है। गैलेक्सी Z फोल्ड 7 में Snapdragon 8 Elite चिपसेट होगा, जो इसे अब तक का सबसे पावरफुल फोल्डेबल फोन बना सकता है। वहीं, Z फ्लिप 7 में Exynos 2500 चिप होगी, जो सैमसंग का इन-हाउस प्रोसेसर है। दोनों ही डिवाइसेज में इस बार डिजाइन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

Nothing Phone 3

Nothing Phone (3) का लॉन्च 1 जुलाई को तय है। इस बार Glyph Matrix Design और कस्टमाइजेबल नोटिफिकेशन के साथ यह डिवाइस ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस देने का दावा करता है। स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 प्रोसेसर इसे गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर बनाता है।

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE जल्द भारत में एंट्री करेगा, जो Dimensity 9300 Plus चिपसेट और 1.5K AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा। वहीं कंपनी का फोल्डेबल मॉडल Vivo X Fold 5, जो चीन में लॉन्च हो चुका है, जल्द भारत में भी दस्तक देगा। यह Snapdragon 8 Elite चिप और 50MP ट्रिपल कैमरा के साथ हाई-एंड यूजर्स को टारगेट कर रहा है।

Vivo X Fold 5

Vivo ने चीन में अपना नया फोल्डेबल स्मार्टफोन X Fold 5 लॉन्च कर दिया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि यह डिवाइस जल्द ही भारत में भी लॉन्च होगा। हालांकि, इसकी आधिकारिक लॉन्च तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि यह हाई-एंड फीचर्स वाले फोल्डेबल फोन देश में भी काफी चर्चा बटोरेगा। इसमें Snapdragon 8 Elite चिप और 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मौजूद है, जो इसे प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की कैटेगरी में मजबूत दावेदार बनाते हैं।

Oppo Reno 14 Series

जुलाई में स्मार्टफोन लॉन्च करने की रेस में ओप्पो भी शामिल है। Oppo Reno 14 सीरीज को भारत में 3 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। इसके प्रो वेरिएंट में MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर होगा और AI-इंटीग्रेटेड कैमरा फीचर्स इसकी यूएसपी होंगे।

साफ है कि स्मार्टफोन मार्केट की असली जंग अब शुरू हो रही है। अगली कुछ तिथियां—1, 3 और 9 जुलाई—टेक लवर्स के लिए खास होने वाली हैं।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 30, 2025