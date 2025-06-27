Nothing Phone 3 : कंपनी ने कन्फर्म किया कैमरा स्पेसिफिकेशन! 50MP का पेरिस्कोप लेंस मिलेगा - पूरी डिटेल यहां

Nothing Phone 3 : नथिंग का अगला स्मार्टफोन, Phone 3, जिसे कंपनी अपना पहला ट्रू फ्लैगशिप (True Flagship) कह रही है, 1 जुलाई को ग्लोबली और भारत में लॉन्च होने जा रहा है। लॉन्च से पहले कंपनी ने इसके कैमरा सेटअप को लेकर एक अहम खुलासा किया है। कंपनी ने यह कन्फर्म किया है कि Nothing Phone 3 में 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस होगा। हालांकि इसके जूम रेंज से अभी तक पर्दा नहीं उठा है।

X (पूर्व ट्विटर) पर शेयर किए गए एक पोस्ट में नथिंग ने बताया कि यह फोन क्रिएटर्स के लिए बना है। इसके साथ कंपनी ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो हो सकता है इसी फोन से ली गई हो जो इसके जूम व टेलीमैक्रो क्षमताओं की झलक देती हैं।

Phone (3) with 50 MP periscope lens.



Built for creators. pic.twitter.com/USmnNb7yQY — Nothing (@nothing) June 26, 2025

पिछला मॉडल, Phone 2, सिर्फ वाइड और अल्ट्रावाइड कैमरा के साथ आता था, जिसमें टेलीफोटो की कमी थी। ऐसे में यह नया कैमरा सेटअप नथिंग के कैमरा अनुभव में बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है।

Phone 3 के यह तीसरे प्रमुख स्पेसिफिकेशन की पुष्टि है। इससे पहले, कंपनी ने बताया था कि इस बार फोन में नया ग्लिफ मैट्रिक्स लेआउट होगा, जो पहले के एलईडी ग्लिफ लाइट्स की जगह लेगा। यह कैमरा मॉड्यूल के पास, फोन के टॉप एंड पर स्थित होगा। हालांकि इसका सटीक उपयोग अभी स्पष्ट नहीं है।

इसके अलावा, Phone 3 में क्वालकॉम का नया Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर भी होगा। कंपनी के को फाउंडर और भारत प्रमुख, अकिस एवेंजेलिडिस के अनुसार, यह प्रोसेसर Phone 2 की तुलना में 88% तक तेज परफॉर्म करेगा, खासकर जीपीयू पावर के मामले में।

डिजाइन की बात करें तो इसमें भी बदलाव हो सकता है। अब तक जो फोटो सामने आए हैं, वे एक अधिक रिफाइंड डिजाइन की ओर इशारा करते हैं। एलईडी ग्लिफ के गायब होने से फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है।

1 जुलाई को Phone 3 के साथ ही कंपनी अपना पहला ओवर-ईयर हेडफोन, Nothing Headphone 1 भी लॉन्च करेगी।