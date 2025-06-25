Truth Social क्या है जिसपर डोनाल्ड ट्रंप करते है अधिकतर पोस्ट? पीएम मोदी ने भी हाल ही में किया है इसे ज्वाइन

Truth Social: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में एक नाम बार-बार चर्चा में है- ‘Truth Social’। यह वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां ट्रंप नियमित रूप से अपने विचार पोस्ट करते हैं। इन पोस्ट्स के स्क्रीनशॉट बाद में X (पहले ट्विटर) और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होते हैं।

लेकिन सवाल उठता है कि ट्रंप इस प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसकी शुरुआत फरवरी 2022 से हुई थी, जब ट्रंप को फेसबुक और ट्विटर से बैन कर दिया गया था। इसके जवाब में उन्होंने खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया- Truth Social। इसे ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप (TMTG) ऑपरेट करता है, जिसमें ट्रंप की हिस्सेदारी 57.6% है।

Truth Social क्या है?

यह एक माइक्रो-ब्लॉगिंग ऐप है, जिसका इंटरफेस X (ट्विटर) जैसा है। यहां पोस्ट को ‘Truth’, रीपोस्ट को ‘Retruth’ और विज्ञापन को ‘Sponsored Truth’ कहा जाता है। इसे ट्रंप ने "फ्री स्पीच" और "एंटी-सेंसरशिप" के एजेंडे के तहत शुरू किया था। यह प्लेटफॉर्म iOS, Android और वेब पर उपलब्ध है। इसके अब तक 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं।

हालांकि इस प्लेटफॉर्म की पहुंच सीमित है- महीने के करीब 50 लाख एक्टिव यूजर, और ट्रैफिक में गिरावट की खबरें भी हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्लेटफॉर्म पर ट्रंप विरोधी पोस्ट्स को सेंसर भी किया जाता है।

ट्रंप को क्यों पसंद है यह प्लेटफॉर्म?

इस प्लेटफॉर्म पर ट्रंप को कोई मॉडरेशन या फैक्ट‑चेकिंग का डर नहीं होता। चूंकि यह उनकी ही कंपनी का हिस्सा है, उन्हें यहां पूरी आजादी और प्रचार का सीधा साधन मिलता है। इसके अलावा, ट्रंप समर्थकों की एक बड़ी डिजिटल कम्युनिटी भी यहां मौजूद है, जिससे उनका राजनीतिक संदेश व्यापक रूप से फैलता है।

मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी Truth Social ज्वाइन किया, और ट्रंप के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि वे इस नए माध्यम से लोगों से जुड़ने के लिए उत्साहित हैं।