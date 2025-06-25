Amazon Prime Day 2025: पहली बार तीन दिन की होगी अमेजन प्राइम डे सेल, ग्राहकों को मिलेगी मेगा डील्स

Amazon Prime Day 2025: अमेजन इंडिया ने अपनी सबसे बड़ी सालाना सेल ‘Prime Day 2025’ की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार यह सेल 12 जुलाई (12:00 am) से शुरू होकर पूरे तीन दिन 14 जुलाई रात 12 बजे तक चलेगी। यह भारत में अब तक की सबसे लंबी प्राइम डे सेल होगी और जिसका लाभ सिर्फ प्राइम मेंबर्स को मिलेगा।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

एक्सक्लूसिव लॉन्च और मेगा डील्स का वादा

अमेजन के प्राइम, डिलीवरी और रिटर्न्स के डायरेक्टर अक्षय साहनी ने कहा कि यह पहली बार है जब Prime Day को तीन दिन के लिए बढ़ाया गया है ताकि ग्राहक ज्यादा समय तक बेहतरीन डील्स और एंटरटेनमेंट का अनुभव ले सकें। इस बार Samsung, OnePlus, HP, Asus, Lenovo, Puma, और Allen Solly जैसी 400 से अधिक ब्रांड्स के नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। साथ ही, Phool, Alpino और Indigenous Honey जैसी MSMEs के 1,600 से अधिक नए प्रोडक्ट पेश किए जाएंगे।

एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए

प्राइम मेंबर्स को एक दिन में डिलीवरी, ICICI और SBI कार्ड्स पर इंस्टेंट सेविंग्स, और Amazon Pay पर फ्लाइट, होटल और मूवी टिकट बुकिंग में कैशबैक जैसी सुविधाएं मिलेंगी। Amazon Pay ICICI कार्ड से खरीदारी करने वाले Prime यूजर्स को 5% कैशबैक और ₹3,000 तक का वेलकम बोनस मिलेगा।

एंटरटेनमेंट और AI-असिस्टेंस भी साथ

सेल से पहले Prime Video पर 17 नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होंगी, वहीं Amazon Music पर भारतीय कलाकारों के साथ एक मल्टीलिंगुअल प्लेलिस्ट “Baelist” लॉन्च होगी। यूजर्स Alexa से वॉइस कमांड के जरिए अपनी खरीदारी भी कर पाएंगे।

इस बार Amazon का नया AI-पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट “Rufus” भी लॉन्च किया गया है, जो रीयल-टाइम सुझाव और कंपैरिजन देकर खरीदारी को और तेज़ और स्मार्ट बनाएगा।

मेंबरशिप प्राइस

Prime Day 2025 का हिस्सा बनने के लिए मेंबरशिप जरूरी है। इसके लिए तीन प्लान उपलब्ध हैं- ₹399 (Shopping Edition), ₹799 (Prime Lite), और ₹1,499 (Full-feature Prime).