Vivo T4 Lite 5G Launched in India: Vivo ने अपने बजट 5G पोर्टफोलियो में नया स्मार्टफोन Vivo T4 Lite 5G को आज भारत में लॉन्च कर दिया है। उम्मीद के मुताबिक यह फोन iQOO Z10 Lite के काफी हद तक मिलता-जुलता है। Vivo T4 Lite 5G को कंपनी ने सबसे किफायती 5G स्मार्टफोन के रूप में पेश किया है, जो स्टाइल, मजबूत बैटरी और बैलेंस परफॉर्मेंस की तलाश में रहने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

Vivo T4 Lite 5G: प्राइस और सेल

फोन को तीन वेरिएंट में लॉन्च किया गया है- 4GB + 128GB (₹9,999), 6GB + 128GB (₹10,999), और 8GB + 256GB (₹12,999)। लॉन्च ऑफर के तहत HDFC, SBI और Axis बैंक कार्डधारकों को ₹500 की इंस्टेंट छूट मिलेगी, जिससे शुरुआती कीमत ₹9,499 हो जाती है। पहली सेल 2 जुलाई को दोपहर 12 बजे से Flipkart और Vivo की वेबसाइट पर शुरू होगी।

Vivo T4 Lite 5G: स्पेसिफिकेशन्स

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो फोन में 6.74 इंच की HD+ डिस्प्ले है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट और 1,000 निट्स की ब्राइटनेस देती है। यह IP64 डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंस, SGS 5-स्टार एंटी-फॉल सर्टिफिकेशन और MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड मजबूती के साथ आता है।

प्रोसेसिंग के लिए इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट है, जो 6nm टेक्नोलॉजी पर आधारित है। साथ ही इसमें 8GB तक RAM और 8GB वर्चुअल RAM सपोर्ट मिलता है। यह फोन Funtouch OS 15 (Android 15) पर चलता है और कंपनी ने दो साल के एंड्रॉइड अपडेट व तीन साल के सिक्योरिटी पैच का वादा किया है।

Vivo T4 Lite 5G: बैटरी

10 हजार रुपये से कम के इस फोन में काफी बड़ी 6,000mAh की बैटरी मिलती है, जो 22 घंटे तक वीडियो स्ट्रीमिंग या 70 घंटे म्यूजिक प्लेबैक दे सकती है। इसमें 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।

Vivo T4 Lite 5G: कैमरा

कैमरा डिपार्टमेंट में इसमें 50MP Sony AI मेन कैमरा और 2MP डेप्थ सेंसर है, जबकि फ्रंट में 5MP का सेल्फी कैमरा है। AI Erase, Photo Enhance और Document Mode जैसे स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं, जो इसे एक ऑलराउंडर बजट फोन बनाते हैं।