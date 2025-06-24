Google AI Mode in Search: गूगल ने भारत में अपने नए और सबसे शक्तिशाली सर्च फीचर AI Mode in Search को लॉन्च कर दिया है। यह फीचर मंगलवार से सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है और शुरुआत में सिर्फ इंग्लिश में इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी ने इसके लिए Gemini 2.5 का कस्टम वर्जन इस्तेमाल किया है, जो अब तक का सबसे एडवांस्ड जनरेटिव AI इंजन माना जा रहा है।

कंपनी ने एक ब्लॉगपोस्ट में बताया कि भारत में AI Mode का रोलआउट पॉजिटिव यूजर फीडबैक के बाद किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय यूजर्स के सर्च अनुभव को और बेहतर बनाना है। AI Mode अब Google Search के AI Overview की जगह लेगा और सर्च क्वालिटी व स्पीड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।

Google के मुताबिक, AI Mode की सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज स्पीड और एडवांस्ड रीजनिंग क्षमता है। यह फीचर मुश्किल और जटिल सवालों के भी सटीक और फ्रेश जवाब दे सकता है। कंपनी इसे अमेरिका में इस साल की शुरुआत में एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू कर चुकी है और अब भारत इसका पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय विस्तार है।

कैसे करें इस्तेमाल?

AI Mode को फिलहाल Google Labs के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। इसके लिए यूजर्स को Google Labs पर जाकर 'Turn this experiment on or off' ऑप्शन को ऑन करना होगा। एक्टिवेशन के बाद "Try AI Mode" ऑप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक कर इस फीचर का उपयोग किया जा सकता है।

यूजर्स इसे अपने किसी भी डिवाइस मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले हफ्तों में, Google भारतीय यूजर्स के अनुभव के आधार पर इसमें और सुधार करेगा।

AI Mode की खासियत यह है कि यह न सिर्फ बेहतर जवाब देता है बल्कि मल्टीमॉडल इनपुट को भी प्रोसेस कर सकता है, जिससे सर्चिंग का अनुभव पहले से कहीं अधिक इंटरैक्टिव और सहायक हो जाता है।