Amazon India ने अब मेडिकल हेल्थ टेस्ट की सुविधा भी शुरू कर दी है। कंपनी ने ‘Amazon Diagnostics’ नाम से एक नई हेल्थकेयर सर्विस लॉन्च की है, जिसकी मदद से ग्राहक अपने घर बैठे डायग्नोस्टिक टेस्ट बुक कर सकते हैं, सैंपल कलेक्शन शेड्यूल कर सकते हैं और डिजिटल रिपोर्ट्स सीधे Amazon ऐप पर देख सकते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

यह सर्विस फिलहाल बेंगलुरु, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई और हैदराबाद के 450 से अधिक पिन कोड्स में उपलब्ध है। Amazon Diagnostics, कंपनी की मौजूदा Amazon Medical सर्विस का हिस्सा है, जिसमें पहले से Amazon Pharmacy और Amazon Clinic जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं।

Amazon ने इस नई सर्विस के लिए Orange Health Labs के साथ पार्टनरशिप किया है। इसके तहत ग्राहक 800 से ज्यादा टेस्ट्स - जैसे रूटीन हेल्थ चेकअप, CBC और प्लेटलेट काउंट - घर से ही करवा सकते हैं। टेस्ट बुकिंग का टाइम सुबह 8 से रात 9 बजे तक रखा गया है।

इस पहल के जरिए Amazon अब एक ही जगह पर दवाइयां, डायग्नोस्टिक टेस्ट और डॉक्टर कंसल्टेशन जैसी सर्विस जोड़कर भारतीय हेल्थकेयर सेक्टर को री-डिजाइन करने की कोशिश कर रहा है। Amazon Pharmacy के जरिए ग्राहक दवाइयां ऑर्डर कर सकते हैं और टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन पा सकते हैं। वहीं Amazon Clinic के जरिए वर्चुअल डॉक्टर कंसल्टेशन की सुविधा भी मिलती है, और इसके लिए प्राइम मेंबरशिप की जरूरत नहीं है।

एक्सपर्ट का मानना है कि Amazon की इस एंट्री से 1mg, Netmeds, Apollo 24|7 और Lal Path Labs जैसे स्थापित प्लेयर्स को कड़ा टक्कर मिल सकता है। Amazon के पास देशभर में फैला लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम है, जिससे यह सर्विस तेजी से विस्तार कर सकती है।

बढ़ती डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को देखते हुए यह कदम समय के हिसाब से सही माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि Amazon Diagnostics भारत के हेल्थकेयर मार्केट में जल्द ही एक प्रभावशाली नाम बन सकता है।