Apple की बड़ी तैयार! साल 2026 में पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च कर सकती कंपनी, सैमसंग को दिया डिस्प्ले का ऑर्डर

Foldable iPhone: टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा अपडेट दिख सकता है। दरअसल ऐसी खबरें हैं कि देक दिग्गज एप्पल (Apple) अपने पहले फोल्डेबल iPhone को लॉन्च करने का प्लान कर रहा है जिसके लिए उसने सैमसंग को डिस्प्ले का ऑर्डर भी दिया है।

मशहूर एप्पल विश्लेषक मिंग-ची कुओ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल ने सैमसंग डिस्प्ले के साथ पार्टनरशिप करते हुए 7 से 8 मिलियन फोल्डेबल पैनल का ऑर्डर दिया है। इसके साथ ही iPhone फोल्ड का संभावित लॉन्च साल 2026 तय माना जा रहा है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

वहीं फॉक्सकॉन, जो एप्पल का असेंबली पार्टनर है, 2025 की तीसरी तिमाही से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की तैयारी में है। बड़े स्तर पर प्रोडक्शन 2026 की दूसरी छमाही से शुरू होने की उम्मीद है।

हालांकि कई फैक्टर्स अभी ग्रोइंग फेज में है लेकिन डिस्प्ले के ऑर्डर की बात अब तय हो चुकी हैं। सैमसंग पहले ही फोल्डेबल OLED सेगमेंट में लीडर है, इसलिए यह पार्टनरशिप रणनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, फोल्डेबल iPhone की कुल उत्पादन क्षमता 15 से 20 मिलियन यूनिट तक हो सकती है। प्रीमियम कीमत के कारण इसकी शुरुआती बिक्री सीमित रह सकती है।

कंपीटिटिव कंपनियां जैसे सैमसंग, और मोटोरोला पहले ही फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में अपनी जगह बना चुकी हैं। लेकिन एप्पल की रणनीति टेक्नोलॉजी के मैच्योर होने तक का इंतजार करने और फिर बारीकी से तैयार प्रोडक्ट लॉन्च करने की रही है।

जानकारों का मानना है कि फोल्डेबल iPhone एप्पल की प्रोडक्ट सीरीज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, खासकर ऐसे समय में जब स्मार्टफोन डिजाइन अपने पीक पर है। "लिक्विडमेटल हिंज" जैसे हाई-एंड कंपोनेंट्स और सैमसंग की OLED तकनीक के मेल से एप्पल एक ऐसा डिवाइस पेश कर सकता है जो मजबूती और प्रीमियम फिनिश दोनों दे सके।

अगर कंपनी समय पर लॉन्च करती है, तो यह डिवाइस न सिर्फ फोल्डेबल सेगमेंट में कंपीटिशन को नई दिशा देगा, बल्कि हाई-एंड यूजर्स के लिए एक नया बेंचमार्क भी स्थापित कर सकता है।