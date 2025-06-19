OnePlus Nord 5: लॉन्च से पहले फीचर्स, डिजाइन और प्राइसिंग हुई लीक - 8 जुलाई को आएगा फोन

OnePlus Nord 5 भारत में 8 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसके ज्यादातर फीचर्स नहीं बताए हैं लेकिन लीक से पता चलता है कि यह अब तक का सबसे ताकतवर Nord डिवाइस हो सकता है। प्रोसेसर से लेकर बैटरी और डिस्प्ले तक में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है।

OnePlus ने पुष्टि की है कि Nord 5 में Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट होगा, जो मिड-रेंज कैटेगरी में बेहद ताकतवर है। पहले इस फोन में MediaTek Dimensity 9400e चिपसेट के इस्तेमाल होने की चर्चा थी। हालांकि Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट, Nord 4 की चिप Snapdragon 7+ Gen 3 की तुलना में एक बड़ा अपडेट है।

लीक के मुताबिक बैटरी में भी बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। Nord 5 में 7,000mAh की बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन में फ्लैट OLED स्क्रीन, 1.5K रेजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने की उम्मीद है।

फोन के डिजाइन में भी बदलाव हो सकता है। इस बार पीछे की ओर वर्टिकल, पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल हो सकता है और रंगों में ऑफ-व्हाइट और लाइट ब्लू विकल्प देखे जा सकते हैं।

जहां Nord 4 में मेटल फ्रेम के साथ प्रीमियम फील दिया था, वहीं Nord 5 में ग्लास बैक और प्लास्टिक फ्रेम का इस्तेमाल हो सकता है। यह बदलाव कॉस्ट को कम करने और डिवाइस को हल्का बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इससे 'इन-हैंड फील' कितना प्रभावित होगा, यह लॉन्च के बाद ही पता चलेगा।

हालांकि कैमरा सेटअप Nord 4 जैसा ही रहने की संभावना है, जिसमें 50MP प्राइमरी और 8MP अल्ट्रावाइड कैमरा होगा, और फ्रंट में 16MP सेल्फी कैमरा। OnePlus सॉफ्टवेयर के ज़रिये कैमरा क्वालिटी में सुधार कर सकता है।

कीमत की बात करें तो लीक के अनुसार OnePlus Nord 5 का बेस वेरिएंट 30,000 रुपये से कम में आ सकता है। Nord 4 की कीमत 29,999 रुपये थी, जबकि Nord 3 की कीमत 33,999 रुपये थी, ऐसे में Nord 5 की कीमत इन दोनों के बीच होने की संभावना है।