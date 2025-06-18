Apple Back to School Offer: Apple का बैक टू स्कूल (Back to School) ऑफर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इस बार स्टूडेंट, पात्र Mac या iPad की खरीद पर फ्री में Apple Pencil या फिर AirPods पा सकते हैं।

यह ऑफर 17 जून से शुरू हो चुका है जो 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। यह पूरे भारत में ऑनलाइन और एप्पल स्टोर दोनों पर उपलब्ध है।

फिक्स्ड डिस्काउंट

iPad Air और iPad Pro के लिए छात्रों को पात्र एक्सेसरीज पर 10,900 रुपये तक की छूट मिलती है। वहीं MacBook Air, MacBook Pro और iMac के लिए, छूट 17,900 रुपये तक है।

कुल मिलाकर आपके द्वारा खरीदे गए डिवाइस के आधार पर, आप 27900 (10,900+ 17,900) रुपये तक की एक्सेसरीज पा सकते हैं।

ऐसे फ्री मिलेगा Apple Pencil या AirPods

अगर आप iPad Air (54,900 रुपये से शुरू होने वाली कीमत) खरीदते हैं, तो आप 10,900 रुपये की कीमत वाला Apple Pencil Pro फ्री में पा सकते हैं।



वहीं आप सिर्फ 2,000 रुपये एक्ट्रा देकर 12,900 वाला AirPods 4 खरीद सकते हैं।

इसी तरह, iPad Pro (89,900 रुपये से शुरू होने वाली कीमत) पर भी 10,900 रुपये की छूट लागू होती है। ध्यान दें कि इस ऑफर के तहत iPad के लिए Touch ID वाला Magic Keyboard और Magic Mouse उपलब्ध नहीं है।

अगर MacBook की बात करें तो MacBook Air की कीमत 89,900 रुपये और MacBook Pro की कीमत 1,59,900 रुपये से शुरू होती है। दोनों ही मामले में एक्सेसरीज पर 17,900 रुपये की छूट मिलती है।

इसका मतलब है कि आप ANC के साथ AirPods 4 (कीमत 17,900 रुपये) मुफ्त में पा सकते हैं। या आप AirPods Pro 2 (कीमत 24,900 रुपये) जैसी कोई चीज ले सकते हैं और बाकी 7,000 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं।

यहां, Apple Pencil Pro, AirPods 4 और iPad के लिए Magic Keyboard को छोड़कर सभी उत्पाद प्रोमोशन का हिस्सा हैं।

iMac, जिसकी कीमत 1,29,900 रुपये से शुरू होती है, पर भी 17,900 रुपये की छूट मिल रही है - लेकिन आप केवल ANC वाले AirPods 4 या AirPods Pro 2 में से ही चुन सकते हैं।