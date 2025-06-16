Gmail Unscubscribe scam: मार्केट में आया नया स्कैम! ''अनसब्सक्राइब” लिंक पर क्लिक करते ही फंस जाएंगे - ऐसे बचें

Gmail Unscubscribe scam: मार्केट में अब नया स्कैम आया है। यह स्कैम गूगल के जीमेल (Gmail) से हो रहा है। आज की तारीख में जीमेल में कई तरह के ईमेल यूजर्स के इनबॉक्स में आते हैं जिसमें मैसेज, फीडबैक, स्पैम जॉब एड इत्यादि शामिल होते हैं। ऐसे में इनसे छुटकारा पाने का एक तरीका इन्हें “अनसब्सक्राइब” करना है। लेकिन अब जालसाज इस “अनसब्सक्राइब” करने के तरीके पर भी ठगी कर रहे हैं जिसकी चेतावनी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ने दी है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, यह साधारण-सा डिजिटल कदम ठगी का रास्ता खोल सकता है। जालसाज “अनसब्सक्राइब” लिंक का इस्तेमाल यह जांचने के लिए कर रहे हैं कि कौन-सी ईमेल आईडी एक्टिव है। जब कोई यूजर्स इस लिंक पर क्लिक करता है, तो यह संकेत देता है कि उसका इनबॉक्स एक्टिव है - यानी जालसाजों के लिए अगला निशाना तैयार है।

DNSFilter के डेटा के अनुसार, हर 644 में से एक “अनसब्सक्राइब” लिंक गलत वेबसाइट की ओर ले जा सकता है।

कैसे काम करता है यह स्कैम?

साइबर अपराधी वैलिड ईमेल की तरह दिखने वाले मैसेज भेजते हैं। इनमें मौजूद “अनसब्सक्राइब” लिंक असल में यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं या उन्हें फिशिंग साइट्स पर ले जाते हैं। कुछ मामलों में “कन्फर्म रिमूवल” के नाम पर पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी भी मांगी जाती है।

सुरक्षित रहने के उपाय

ईमेल सेवा प्रदाता की अनसब्सक्राइब सुविधा का उपयोग करें: Gmail और Outlook जैसे प्लेटफॉर्म इनबॉक्स के अंदर ही एक सुरक्षित “लिस्ट-अनसब्सक्राइब” का विकल्प देते हैं।

संदिग्ध ईमेल को स्पैम की पहचान करें: इससे आपकी सुरक्षा बढ़ती है और दूसरों की स्पैम फिल्टरिंग भी बेहतर होती है।

अज्ञात स्रोतों से आई ईमेल के “अनसब्सक्राइब” लिंक पर कभी न क्लिक करें।

ईमेल गोपनीयता टूल्स का उपयोग करें: Apple का “Hide My Email” या Chrome/Firefox एक्सटेंशन आपकी असली पहचान छिपा सकते हैं।

ईमेल ऐप और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें।

साइबर सुरक्षा सलाहकारों की राय में, हर ईमेल पर “अनसब्सक्राइब” क्लिक करने से पहले एक बार सोचें। इनबॉक्स को क्लीन करने की यह आदत आपके लिए झंझट बन सकती है।