Samsung One UI 8: नया अपडेट कब आएगा, क्या होंगे फीचर्स और कौन से फोन होंगे शामिल?

Samsung One UI 8: Samsung जल्द ही Android 16 इंटरफेस पर आधिरित One UI 8 को लॉन्च कर सकता है। एंड्रॉयड 16 पर बनाए गए इस नए वर्जन को सबसे पहले Galaxy S25 लाइनअप के लिए बीटा अपडेट के रूप में जारी किया गया था। अब, सिर्फ दो हफ्ते बाद, इसी सीरीज के लिए दूसरा बीटा वर्जन जारी किया गया है, जो आने वाले हफ्तो में संभावित शुरुआती स्टेबल रिलीज की ओर इशारा करता है।

विश्वसनीय रिपोर्ट्स के अनुसार, One UI 8 को जुलाई की शुरुआत में आयोजित होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जा सकता है। इसी कार्यक्रम में Samsung अपने नेक्स्ट जनरेशन के फोल्डेबल फोन्स—Galaxy Z Flip 7 और Z Fold 7 भी पेश करेगा। इसके अलावा, BYF1 और BYF4 जैसे वर्जन नंबर वाले फर्मवेयर फाइल्स Samsung के सर्वरों पर देखे गए हैं, जिससे यह साफ है कि स्टेबल वर्जन की टेस्टिंग चल रही है।

One UI 8 के संभावित फीचर्स

बीटा वर्जन से प्राप्त जानकारी के मुताबिक Quick Share पैनल को बेहतर बनाया गया है ताकि फाइल शेयरिंग और आसान हो सके। Samsung Internet ब्राउजर और My Files ऐप को और अच्छा किया गया है, जिसमें डाउनलोड किए गए कंटेंट को ऐप के आधार पर फिल्टर करने का विकल्प भी शामिल है।

इसके अलावा मल्टीटास्किंग अनुभव को बेहतर बनाते के लिए नए स्प्लिट-स्क्रीन मोड में यूजर अब एक ऐप को छोटा कर सकते हैं, जिससे वह बैकग्राउंड में चलता रहे। Samsung DeX अब WQHD रेजोल्यूशन तक सपोर्ट करता है और स्क्रीन को विभिन्न दिशाओं में रोटेट करने की सुविधा देता है।

कैमरा ऐप में अब नए जेस्चर से सेटिंग्स तक जल्दी पहुंचना संभव हो सकता है और Contacts ऐप से कॉल रिकॉर्डिंग और टिस्टिंग अधिक आसान हो सकता है। Samsung Health में रनिंग चैलेंज और भोजन लॉग करने के रिमाइंडर जैसी सुविधाएं जोड़े जानें की खबर है।

किन डिवाइसेज को मिलेगा अपडेट?

Samsung ने आधिकारिक लिस्ट तो जारी नहीं की है, लेकिन Galaxy S25 सीरीज के बाद S24 और S23 सीरीज, Galaxy Z Fold 6, Fold 5, Flip 6, और Flip 5 जैसे फोल्डेबल फोन्स को भी अपडेट मिलने की उम्मीद है।

मिड-रेंज डिवाइसेज़ जैसे Galaxy A55, A35, M55, और F16 के साथ-साथ Galaxy Tab S9 और S10 टैबलेट भी इस रॉलआउट में शामिल हो सकते हैं।

अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला, तो जुलाई में होने वाले इवेंट के तुरंत बाद One UI 8 का स्टेबल वर्जन यूजर्स को मिलना शुरू हो सकता है।