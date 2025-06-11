scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीAndroid 16 का रोलआउट हुआ शुरू! इन डिवाइस को मिलेगा अपडेट - चेक करें लिस्ट में आपका फोन है?

Android 16 का रोलआउट हुआ शुरू! इन डिवाइस को मिलेगा अपडेट - चेक करें लिस्ट में आपका फोन है?

एंड्रॉइड 16 में यूजर्स को एक्सेसिबिलिटी, सिक्योरिटी और प्रोडक्टिविटी में कई तरह के अपडेट मिलेंगे। जानिए किन फोन में आएगा अपडेट।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 11, 2025 17:09 IST

Apple के iOS 26 की घोषणा के ठीक एक दिन बाद, Google ने अपना लेटेस्ट OS, Android 16 का रोलआउट शुरू कर दिया है। यह अपडेट शुरू में चुनिंदा पिक्सेल (Pixel) डिवाइस के लिए ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ़्टवेयर अपडेट के रूप में उपलब्ध होगा और आने वाले हफ्तों में अन्य डिवाइस के लिए उपलब्ध होगा। एंड्रॉइड 16 में यूजर्स को एक्सेसिबिलिटी, सिक्योरिटी और प्रोडक्टिविटी में कई तरह के अपडेट मिलेंगे। 

Android 16 से क्या उम्मीदें?

शुरुआती अपडेट में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे, लेकिन आने वाले महीनों में QPR1 अपडेट के साथ महत्वपूर्ण अपडेट मिलने की उम्मीद है। सबसे बढ़िया अपग्रेड में से एक हो सकता है मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव इंटरफ़ेस - जो Google की डायनामिक डिज़ाइन लैंग्वेज का एक वर्जन है। 

Android 16 में यूजर्सको क्विक सेटिंग में एक डिजाइन रिफ्रेश देखने को मिल सकता है। ब्राइटनेस स्लाइडर को रेक्टेंगल आकार दिया जा सकता है और टाइल्स का आकार बदला जा सकता है। 

पहले इन Pixel फोन को मिलेगा अपडेट

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel Fold, Pixel Tablet

अन्य ब्रांड के फोन पर अपडेट?

सैमसंग, वनप्लस और श्याओमी सहित अन्य ब्रांड के फोन पर आने वाले महीनों में एंड्रॉइड 16 के अपडेट आने की उम्मीद है। 

Samsung

S Series: Galaxy S22, S23, S24, S25 
Z Series: Fold 4/5/6, Flip 4/5/6 
A Series: A24–A26, A34–A36, A54–A56, A73 
M Series: M34–M36, M54–M56 
F Series: F34, F54, F55 

Xiaomi

Xiaomi 13, 14, 15 
Redmi 12, 13 
Redmi Note 13, 14 
Redmi K70 

OnePlus

OnePlus 11, 12, 13 
Nord 3, Nord CE 4, Nord CE 4 Lite 

Motorola

Edge 40, 50, 60 
Razr 50, 60 
G45, G85  

