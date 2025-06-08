OnePlus Pad 3: नया टैबलेट भारत में लॉन्च! 12140mAh की बैटरी, Snapdragon 8 Elite चिपसेट और बहुत कुछ - प्राइस?

OnePlus Pad 3 Launched: बीते गुरुवार को वनप्लस 13s के साथ भारत में वनप्लस पैड 3 (OnePlus Pad 3) को भी लॉन्च किया गया था। वनप्लस पैड 3 में 3.4K रेजोल्यूशन और 7:5 आस्पेक्ट रेशियो वाला 13.2 इंच का डिस्प्ले है।

वनप्लस पैड 3 में Snapdragon 8 Elite चिपसेट है, जिसमें 16GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज है। इसमें 80W सुपरVOOC फ़ास्ट चार्जिंग के साथ 12,140mAh की बैटरी है।

OnePlus Pad 3: प्राइस

वनप्लस पैड 3 भारत में 12GB + 256GB, 16GB + 512GB रैम और स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है। यह टैब दो कलर ऑप्शन- फ्रॉस्टेड सिल्वर और स्टॉर्म ब्लू में उपलब्ध है। भारत मे अभी तक इसकी सेल डेट और प्राइस की पुष्टी नहीं हुई है।

OnePlus Pad 3: स्पेसिफिकेशन

वनप्लस पैड 3 एंड्रॉयड 15-आधारित OxygenOS 15 पर चलता है और इसमें 13.2 इंच का 3.4K (2,400×3,392 पिक्सल) एलसीडी डिस्प्ले है, जिसमें 144Hz तक अडैप्टिव रिफ्रेश रेट, 7:5 आस्पेक्ट रेशियो, 315ppi पिक्सल डेनसिटी और 89.3 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो है।

स्क्रीन में 540Hz टच सैंपलिंग रेट और 600 निट्स पीक ब्राइटनेस है। डिस्प्ले में TÜV रीनलैंड आई केयर 4.0 सर्टिफिकेशन है। यह स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट के साथ एड्रेनो 830 GPU और 16GB तक LPDDR5T रैम पर चलता है। टैबलेट में 512GB तक UFS 4.0 स्टोरेज है।

कैमरा की बात करें तो इसमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। टैबलेट में आठ स्पीकर हैं। डिवाइस पर कनेक्टिविटी विकल्पों में ब्लूटूथ 5.4, वाई-फाई 7 और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। टैबलेट फेस अनलॉक फीचर को भी सपोर्ट करता है।

वनप्लस पैड 3 में 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 12,140mAh की बैटरी है। बैटरी को एक बार चार्ज करने पर स्टैंडबाय मोड में 72 दिनों तक चलने का दावा किया गया है।

फास्ट चार्जिंग तकनीक के बारे में दावा किया गया है कि यह 92 मिनट में बैटरी को 1 से 100 प्रतिशत तक चार्ज कर देती है।