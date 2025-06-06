PhonePe on Feature Phones: अग्रणी फिनटेक फर्म फोनपे (PhonePe) अब जल्द ही ऐसे यूजर्स, जो अभी भी फीचर फोन (Keypad Phones) का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें ऑफलाइन तरीके से यूपीआई पेमेंट करने की सुविधा देगा। इसके लिए कंपनी ने (Gupshup) से जीएसपे (GSPay) टेक्नोलॉजी हासिल की है।

2024 में करीब 24 करोड़ फीचर फोन यूजर्स थे और उम्मीद है कि अगले पांच साल में और 15 करोड़ यूजर्स फीचर फोन से जुड़ेंगे।

जीएसपे टेक्नोलॉजी को फोनपे की मौजूदा सर्विस के साथ जोड़ा जाएगा। जीएसपे को UPI 123Pay पर बनाया गया है, जो NPCI द्वारा फीचर फोन पर यूपीआई भुगतान का समर्थन करने के लिए बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है।

फीचर फोन के लिए फोन पे लॉन्च करेगा नया ऐप

फोनपे ने कहा कि वो जीएसपे आईपी को ऑप्टिमाइज करेगा और इसका विस्तार करेगा। इसके बाद कंपनी अगले कुछ तिमाहियों में भारत में नए फीचर फोन पर अपना खुद का फीचर-फोन आधारित यूपीआई पेमेंट मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी।

फोनपे के को फाउंडर समीर निगम ने कहा कि इस (फीचर फोन) यूजर्स के वर्ग को ऐतिहासिक रूप से डिजिटल वित्तीय उद्योग और व्यापक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा कम सेवा दी गई है। हमें उम्मीद है कि हम इन फीचर फोन ग्राहकों के करोड़ों लोगों को भारत के बढ़ते डिजिटल भुगतान बाजार में भाग लेने में सक्षम बना सकते हैं।

यूपीआई सर्किल

इससे पहले फोनपे ने बीते 15 अप्रैल, 2025 को यूपीआई सर्किल (UPI Circle) की सर्विस शुरू की थी जो यूजर्स को उसके परिवार के सदस्यों, दोस्तों या विश्वसनीय व्यक्तियों की ओर से पैसे भेजने की अनुमति देती है - भले ही उन व्यक्तियों के पास अपना यूपीआई-लिंक्ड बैंक अकाउंट न हो।

शुरुआत में केवल BHIM ऐप पर उपलब्ध UPI Circle सुविधा था जो अब PhonePe और Google Pay जैसे प्रमुख UPI प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध है।

IPO लाने की तैयारी कर रही है कंपनी

फोनपे संभावित आईपीओ की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कंपनी ने साल 2022 में अपना हेडक्वाटर सिंगापुर से भारत में शिफ्ट किया था।