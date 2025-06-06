iPhone 17 सीरीज की कीमतों में हो सकती है बढ़ोतरी, नॉन प्रो मॉडल में आ सकता है 120Hz रिफ्रेश रेट

iPhone 17: आईफोन यूजर्स के लिए एक बुरी खबर है। काउंटरपॉइंट रिसर्च की एक नई रिपोर्ट के अनुसार Apple अपनी आगामी iPhone 17 सीरीज की कीमतों को बढ़ा सकता है। इससे पहले कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों से अब तक iPhone की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था।

रिसर्च फर्म ने 2025 के लिए ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को 4.2 प्रतिशत से घटाकर सिर्फ़ 1.9 प्रतिशत कर दिया है। उसे उम्मीद है कि टैरिफ से बढ़ती लागत के कारण, खासकर उत्तरी अमेरिका में, एप्पल और सैमसंग को नुकसान होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अतिरिक्त लागतों का बोझ ग्राहकों पर पड़ने की उम्मीद है, जिसके प्रमुख बाज़ारों में बिक्री में गिरावट आ सकती है।

iPhone 17 के पहले लीक के मुताबिक Apple अपने बेस मॉडल में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करेगा। एनालिस्ट जेफ पु ने हाल ही में दावा किया था कि iPhone 17 के एंट्री-लेवल वेरिएंट में वही A18 चिप हो सकती है जो iPhone 16 में होगी। अगर ऐसा होता है, तो Apple भारत में अपनी सामान्य कीमत पर ही टिके रहने का फैसला कर सकता है, जो कि लगभग 79,999 रुपये से शुरू होती है। ऐसे में, नई सीरीज के लॉन्च होने के बाद iPhone 16 की कीमत में लगभग 10,000 रुपये की कटौती हो सकती है।

iPhone 17 में बड़े डिस्प्ले की संभावना

iPhone 17 के डिस्प्ले में बड़ा बदलाव हो सकता है - कहा जा रहा है कि एप्पल अपने आगामी iPhone 17 के लिए 6.3 इंच की स्क्रीन की योजना बना रहा है, जो iPhone 16 के 6.1 इंच पैनल से थोड़ा बड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नया डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर सकता है, जो पहली बार नॉन-प्रो iPhone में स्मूथ विजुअल लाएगा।

एक और अफवाह यह है कि फ्रंट कैमरा में सुधार किया जा सकता है। Apple रिज़ॉल्यूशन को दोगुना करके 24 मेगापिक्सेल कर सकता है, जो अधिक विस्तृत सेल्फी और वीडियो कैप्चर करने में मदद करेगा। मुख्य रियर कैमरा 48 मेगापिक्सेल पर रहने की संभावना है, और उपयोगकर्ताओं को प्रो मॉडल के ज़ूम लेंस को मानक संस्करण पर दिखाई देने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। iPhone 17 की बैटरी क्षमता अभी भी गुप्त है, लेकिन बड़े डिस्प्ले के साथ, Apple समान बैटरी जीवन को बनाए रखने के लिए थोड़ी बड़ी बैटरी का विकल्प चुन सकता है।

कुल मिलाकर, iPhone 17 में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा रिफ्रेश रेट और शार्प सेल्फी कैमरा जैसी खूबियां ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी हो सकती हैं।