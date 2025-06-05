OnePlus 13s: वनप्लस AI के साथ लॉन्च हुआ ये 'छोटू' फोन! बड़ी बैटरी, तेज प्रोसेसर सहित ये दमदार फीचर्स - प्राइस?

OnePlus 13s Launched: वनप्लस ने आज भारत में वनप्लस 13s (OnePlus 13s) को लॉन्च कर दिया है। कीमत और फीचर दोनों के मामले में 13s, वनप्लस 13 और वनप्लस 13R के बीच में आता है।

वनप्लस 13s की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक "कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप" है, इसका मतलब फोन भले ही छोटा है लेकिन इसके फीचर्स टॉप नॉच हैं।

OnePlus 13s: कलर ऑप्शन

नया वनप्लस 13s तीन कलर ऑप्शन - ब्लैक वेलवेट, पिंक सैटिन और ग्रीन सिल्क में उपलब्ध है। वनप्लस का कहना है कि पिंक सैटिन और ग्रीन सिल्क एक खास वेलवेट ग्लास तकनीक का उपयोग करके बनाए गए हैं जो बैक पैनल में एक सॉफ्ट टच माइक्रोस्कोपिक टेक्सचर जोड़ता है। दूसरी ओर, ब्लैक वैरिएंट में "मेटालिक सैंड" फिनिश है।

OnePlus 13s: प्राइस

वनप्लस ने 13s को 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 54,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले टॉप-ऑफ़-द-लाइन वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये है।

फोन 5 जून से प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है, जिसकी आधिकारिक बिक्री 12 जून को दोपहर 12 बजे IST से शुरू होगी।

OnePlus 13s: स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

वनप्लस 13s, OnePlus AI के साथ लॉन्च होने वाला पहला फोन है जिसकी घोषणा हाल ही में OnePlus द्वारा की गई थी। यह AI फीचर बाद में अन्य डिवाइसों में भी आने वाला है।

सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन Android 15 पर आधारित OxygenOS 15 पर चलाता है। फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर है जिसे 12GB LPDDR5X RAM और 512GB तक UFS4.0 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है।

फोन में 5850mAh की बैटरी है जो 80W तक की फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी ने बताया की यह फोन बायपास चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इस फोन में एक बड़ा 3D क्रायो-वेलोसिटी वेपर चैंबर के साथ एक कूलिंग सिस्टम है जो बिना किसी थ्रॉटलिंग के यूजर्स को अच्छा परफॉर्मेंस देता है।

वनप्लस 13s में 1.5K रिज़ॉल्यूशन वाला 6.32-इंच LTPO OLED डिस्प्ले है और इसकी अधिकतम रिफ्रेश दर 120Hz तक है। स्क्रीन हाई ब्राइटनेस मोड में 1600 निट्स तक जा सकती है और पैनल डॉल्बी विजन सहित HDR को सपोर्ट करता है।

फोन में स्टीरियो स्पीकर और ऑप्टिकल फ़िंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। कनेक्टिविटी विकल्पों में 5G (5.5G तक) के साथ डुअल सिम, WiFi 7 और NFC शामिल है।

OnePlus 13s: कैमरा

कैमरा की बात करें तो वनप्लस 13s में पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें ऑप्टिकली स्टेबिलाइज़्ड f/1.8 अपर्चर लेंस के साथ 50-मेगापिक्सल का सोनी LYT-700 प्राइमरी सेंसर और दूसरा 50-मेगापिक्सल का 2x टेलीफ़ोटो है।

फोन में फ्रंट कैमरा 32-मेगापिक्सल का है। इसमें ऑटोफोकस है। यूजर दोनों तरफ़ से 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, जिसमें रियर कैमरा 60fps जबकि फ्रंट कैमरा 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।