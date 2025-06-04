scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीSamsung Galaxy Z Fold 7 Ultra हुआ टीज, ऐसा दिखता है सैमसंग का ये नया फोन - पूरी डिटेल यहां

Samsung Galaxy Z Fold 7 Ultra हुआ टीज, ऐसा दिखता है सैमसंग का ये नया फोन - पूरी डिटेल यहां

हाल ही में एक प्रमोशनल पोस्ट में, सैमसंग ने “द नेक्स्ट चैपटर ऑफ अल्ट्रा” नाम से टीज करना शुरू किया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 4, 2025 15:18 IST
ये Samsung Galaxy Z Fold 6 है (इमेज का उपयोग केवल प्रतीकात्मक उद्देश्य के लिए किया गया है)

Samsung Galaxy Z Fold 7 Ultra: दक्षिण कोरिया की टेक दिग्गज सैमसंग (Samsung) ने बुधवार को एक नए फोल्डेबल को टीज किया है जिसे गैलेक्सी का “नेक्स्ट चैपटर” कहते हुए, फोन को हर जगह Samsung Galaxy Z Fold 7 Ultra कहा जा रहा है।

कंपनी ने अभी तक सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 7 अल्ट्रा (Samsung Galaxy Z Fold 7 Ultra) के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी है, लेकिन आगामी अनपैक्ड इवेंट के लिए इसके आधिकारिक टीजर से कुछ संकेत मिले हैं कि नया डिवाइस कैसा होगा। 

सैमसंग ने टीज किया Galaxy Z Fold 7 Ultra

हाल ही में एक प्रमोशनल पोस्ट में, सैमसंग ने “द नेक्स्ट चैपटर ऑफ अल्ट्रा” नाम से टीज करना शुरू किया। हालांकि कंपनी ने गैलेक्सी Z फोल्ड सीरीज का नाम स्पष्ट रूप से नहीं बताया, लेकिन टीजर के अंदर एक छोटे एनीमेशन स्पष्ट रूप से आगामी गैलेक्सी Z फोल्ड 7 के नए डिजाइन किए गए सिल्हूट को दिखाता है।

Samsung Galaxy Z Fold 7: क्या उम्मीद कर सकते हैं?

टेक इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों और हाल ही में लीक के अनुसार, गैलेक्सी Z फोल्ड 7 में 6.5 इंच की कवर स्क्रीन और 8.2 इंच का बड़ा फोल्डेबल डिस्प्ले होने की संभावना है। साइज में ये वृद्धि पिछले मॉडल से एक कदम आगे होगी। 

कब उठ सकता है फोन से पर्दा?

आधिकारिक लॉन्च जुलाई के दूसरे सप्ताह में होने की उम्मीद है, हालांकि सैमसंग ने अभी तक आधिकारिक रूप से तारीख की पुष्टि नहीं की है। अगर अफ़वाहें सच साबित होती हैं, तो Z Fold 7 काफी पतले डिजाइन के साथ लॉन्च होगा। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक फोल्डेबल खुलने पर 4.54 मिमी जितना पतला हो सकता है - फोल्ड 6 से लगभग 1 मिमी पतला। फोल्ड होने पर, फोल्ड 7 का साइज लगभग 9 मिमी होने की उम्मीद है, जो इसे अपने पिछले मॉडल की तुलना में 3.1 मिमी पतला बनाता है। 

सूत्रों से पता चला है फोन की बैटरी 4,400 mAh पर ही स्थिर रह सकती है। 

