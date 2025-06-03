WhatsApp username feature: व्हाट्सएप एक बड़ा अपडेट लाने की तैयारी कर रहा है जिसके बाद लोगों को एड (Add) करने के लिए उनके फोन नंबर को सेव करने की जरूरत नहीं होगा बल्कि अब यूनिक यूजरनेम (username) के जरिए एड कर सकेंगे। इसका मतलब है कि लोग अपना नंबर बताए बिना दूसरों को यूजरनेम के जरिए एड कर सकेंगे और उन्हें मैसेज भेज सकेंगे।

व्हाट्सएप की राइवल कंपनी टेलीग्राम और सिग्नल में भी यूनिक यूजरनेम के जरिए एड करने की सुविधा है। यूनिक यूजरनेम की सुविधा को हाल ही में iOS के लिए बीटा वर्जन में देखा गया है। यह अपडेट प्राइवेसी को मजबूत करने और स्पैम, घोटाले के जोखिम को कम करने में मदद करेगा।

अभी तक व्हाट्सएप यूजर्स को एड करने के लिए फोन नंबर शेयर करना होता था जिससे प्राइवेसी ब्रीच की चिंता रहती थी। इसकी मुख्य चिंता महिलाओं को होती थी। अब इस नए अपडेट के बाद यूजर्स को स्पैम, घोटाले और अन्य धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलेगी।

यूजरनेम के लिए सख्त नियम

स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, व्हाट्सएप ने यूजरनेम के लिए सख्त नियम बनाए हैं। हर यूजरनेम में ये होना चाहिए:

कम से कम एक लेटर शामिल करें



3 से 30 कैरेक्टर के बीच लंबा हो



केवल लोअरकेस अक्षर (a-z), संख्याएं (0-9), अवधि और अंडरस्कोर शामिल करें



डोमेन से बचें (उदाहरण के लिए .com)



“www” से शुरू न करें।



डुप्लीकेट यूजर्स नाम की अनुमति नहीं होगी, और यूजर्स अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में पहले से सेव गए यूजर्स के नाम का चयन नहीं कर पाएंगे।

यूजर एक्पीरियंस और नोटिफिकेशन

एक बार जब कोई यूजर्स वैलिड और उपलब्ध यूजरनेम नाम चुनता है तो फिर यूजरनेम नाम प्राइवेट और ग्रुप चैट में दिखाई देगा, जो यूजर्स के फोन नंबर की जगह लेगा। यदि कोई यूजर्स बाद में अपना यूजरनेम बदलने का फैसला करता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद अन्य मेंबर्स और पर्सनल चैट पर भी नोटिफाइ करेगा।

रोलआउट टाइमलाइन

यूजरनेम वाला फीचर अभी तक सिर्फ बीटा टेस्टर वो भी कुछ ही बीटा टेस्टर के लिए उपलब्ध है सभी के लिए नहीं लेकिन चल रहे बैकएंड ग्रोथ से पता चलता है कि आने वाले हफ्तों में इसके पब्लिक रिलीज की संभावना है।