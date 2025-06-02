scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीव्हाट्सएप के बाद अब इंस्टाग्राम की बारी! iPad के लिए जल्द लॉन्च हो सकता है ऐप - पूरी जानकारी यहां

व्हाट्सएप के बाद अब इंस्टाग्राम की बारी! iPad के लिए जल्द लॉन्च हो सकता है ऐप - पूरी जानकारी यहां

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो मेटा, iPad के लिए इंस्टाग्राम ऐप पर काम तेजी से काम कर रही है और इसका इंटरनल टेस्ट किया जा रहा है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 2, 2025 12:47 IST
AI के जरिए बनाई गई प्रतिकात्मक तस्वीर

Instagram for iPad: आईपैड यूजर्स को जल्दी है एक और बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। iPad के लिए हाल ही में व्हाट्सएप को लॉन्च करने के बाद अब मेटा जल्दी ही आईपैड यूजर्स के लिए इंस्टाग्राम ऐप भी लाने जा रही है। 

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो मेटा, iPad के लिए इंस्टाग्राम ऐप पर काम तेजी से काम कर रही है और इसका इंटरनल टेस्ट किया जा रहा है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कब तक आ सकता है ऐप?

अगर सबकुछ ठीक रहता है तो आईपैड यूजर्स को इस साल के अंत तक iPad के लिए इंटाग्राम ऐप मिल सकता है। 

इस खबर को सबसे पहले अप्रैल में द इन्फॉर्मेशन की काया युरीफ और कैली हुआंग ने रिपोर्ट किया था, और उसके बाद ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने अपने सबसे हालिया पावर ऑन न्यूजलेटर में इसकी पुष्टि की है। गुरमन ने बताया कि मेटा के कर्मचारी पहले से ही कैंपस में आईपैड वर्जन का "सक्रिय रूप से परीक्षण" कर रहे हैं, और किसी भी अप्रत्याशित देरी को छोड़कर, 2025 के अंत से पहले इसके पब्लिक रिलीज की उम्मीद है।

मौजूदा वक्त में, iPad पर यूजर्स वेब के जरिए Instagram का इस्तेमाल करते हैं। वेब के जरिए iPad यूजर्स डिस्प्ले साइज और मल्टीटास्किंग सुविधाओं का पूरा फायदा नहीं उठा पता हैं जिसके कारण इंटाग्राम की खूब आलोचना हुई थी।

आईपैड ऐप के लिए मेटा का दृष्टिकोण ऐतिहासिक रूप से सतर्क रहा है। कंपनी ने 2011 की शुरुआत में आईपैड के लिए एक फेसबुक ऐप लॉन्च किया था और पिछले हफ़्ते ही, मेटा ने आईपैड के लिए आधिकारिक व्हाट्सएप ऐप जारी किया है और अब अगले नंबर इंस्टाग्राम का है।

iPad के लिए अब इंस्टाग्राम ऐप में क्यों हो रही थी देरी?

गुरमन के अनुसार, देरी का एक कारण यह चिंता थी कि बड़ी स्क्रीन पर चौकोर या कम रिज़ॉल्यूशन वाली इमेज कैसी दिखाई देंगी। लेकिन डिस्प्ले तकनीक और ऐप ऑप्टिमाइज़ेशन में सुधार के साथ, अब मेटा आगे बढ़ने के लिए तैयार है।

क्या Threads ऐप भी आएगा?

अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि मेटा का थ्रेड्स ऐप आईपैड पर भी आएगा या नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम ऐप के लिए काम जोरों पर है। 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 2, 2025