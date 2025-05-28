scorecardresearch
BT TV
काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार WhatsApp ने iPad के लिए लॉन्च किया ऐप, मिलेंगे ये तगड़े फीचर्स

WhatsApp ने आधिकारिक तौर पर iPad यूजर्स के लिए WhatsApp का ऐप लॉन्च कर दिया है जिसे अब App Store से डाउनलोड किया जा सकता है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 28, 2025 15:50 IST

WhatsApp for iPad: आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका हर iPad यूजर्स को लंबे समय से इंतजार था। एक दशक से ज्यादा समय से अनुरोध के बाद अब जाकर WhatsApp ने आधिकारिक तौर पर iPad यूजर्स के लिए WhatsApp का ऐप लॉन्च कर दिया है जिसे अब App Store से डाउनलोड किया जा सकता है।

इससे पहले यूजर्स सिर्फ WhatsApp Web के माध्यम से आईपैड में व्हाट्सएप चला सकते थे। यूजर्स को वेबसाइट के माध्यम से सीमित ऑप्शन मिलते थे और वो ऐप के इतना बढ़िया नहीं होता था लेकिन अब iPad के लिए WhatsApp, ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। 

iPad के लिए WhatsApp

iPad के लिए नया WhatsApp का ऐप 32 लोगों तक के साथ वीडियो और ऑडियो कॉल, फ्रंट और रियर दोनों कैमरों का उपयोग करने की क्षमता और कॉल के दौरान स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन देता है। 

यह iPadOS मल्टीटास्किंग फीचर का पूरा लाभ उठाता है, जिसमें स्टेज मैनेजर, स्प्लिट व्यू और स्लाइड ओवर शामिल हैं - जिससे यूजर्स अन्य ऐप्स के साथ-साथ WhatsApp को भी आसानी से चला सकते हैं। इसका मतलब है कि यूजर्स सफारी ब्राउज़ करते समय चैट का जवाब दे सकते हैं, या ईमेल चेक करते समय कॉल पर रह सकते हैं।

मैजिक कीबोर्ड या एप्पल पेंसिल जैसी एक्सेसरीज का उपयोग करने वालों के लिए, यह ऐप अतिरिक्त फीचर्स प्रदान करता है, जिससे एप्पल के टैबलेट पर मैसेज भेजना और नेविगेशन और भी अधिक सुविधाजनक हो जाता है।

मेटा ने बताया कि व्हाट्सऐप का आईपैड वर्शन मेटा की मल्टी-डिवाइस सिंक तकनीक पर चलता है, जिससे यूजर्स अपने आईफोन को पास में रखे बिना ही ऐप को अपने प्राइमरी अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। सभी मैसेज, मीडिया और कॉल सभी डिवाइस पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रहते हैं - जिसमें आईफोन, मैक और अब आईपैड शामिल हैं। व्हाट्सएप ने आईपैड ऐप के लिए चैट लॉक का भी सपोर्ट दिया है।

हालांकि यह लॉन्च एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है लेकिन मेटा ने संकेत दिया कि यह आईपैड पर व्हाट्सएप के लिए केवल शुरुआत है, आने वाले महीनों में और अधिक अपडेट और फीचर्स आने की संभावना है। 

May 28, 2025