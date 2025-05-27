Realme GT 7 और GT 7T हुआ लॉन्च! 7000mAh की बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट और... चेक करें प्राइस

Realme GT 7 and GT 7T: रियलमी (Realme) ने GT 7 सीरीज में में आज दो नए फोन को लॉन्च किया है। इससे पहले कंपनी ने इस सीरीज में GT 7 Pro स्मार्टफोन 60,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च किया था।

आज कंपनी ने GT 7 सीरीज में Realme GT 7 और Realme GT 7T को लॉन्च किया है। दोनों फोन की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है। चलिए इन दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में एक-एक कर जानते हैं।

Realme GT 7: प्राइस और सेल

Realme GT 7 की भारत में शुरुआती कीमत 8GB + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 39,999 रुपये है, लॉन्च के हिस्से के रूप में बैंक ऑफर के साथ 34,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध होगा।

12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 42,999 रुपये और 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 46,999 रुपये है।

शुरुआती छूट ऑफ़र HDFC, ICICI और SBI बैंक कार्ड पर लागू है। इस फोन की सेल 30 मई को Amazon पर शुरू होगी।

Realme GT 7: स्पेसिफिकेशन

Realme GT 7 स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR 10+ सपोर्ट और डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ 6.78-इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले है। यह 6,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है। फोन में MediaTek Dimensity 9400e SoC चिपसेट लगा है।

कैमरा की बात करें तो फोन में ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें मेन कैमरा 50-मेगापिक्सल का Sony IMX906 सेंसर शामिल है। कैमरा सेटअप में 2x ज़ूम के साथ 50-मेगापिक्सल का सैमसंग S5KJN5 टेलीफोटो सेंसर और 8-मेगापिक्सल का OV08D10 वाइड-एंगल कैमरा भी शामिल है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए, फ्रंट में f/2.45 अपर्चर वाला 32-मेगापिक्सल का Sony IMX615 कैमरा है।

Realme GT 7 में 7,000mAh की बैटरी है जो 120W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Realme GT 7T: प्राइस और सेल

Realme GT 7T की कीमत 8GB रैम + 256GB स्टोरेज मॉडल के लिए 34,999 रुपये है। 12GB+256GB और 12GB+512GB रैम और स्टोरेज मॉडल के लिए इसकी कीमत 37,999 रुपये और 41,999 रुपये है। इस फोन की सेल 30 मई को Amazon पर शुरू होगी।

Realme GT 7: स्पेसिफिकेशन

इस फोन में MediaTek Dimensity 8400-MAX चिपसेट लगा है। डिसप्ले की बात करें तो इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 360Hz टच सैंपलिंग रेट, HDR 10+ सपोर्ट और 1800nits HBM ब्राइटनेस के साथ 6.8-इंच AMOLED डिस्प्ले मिलता है।

कैमरा के लिए, डिवाइस में 50-मेगापिक्सल का Sony IMX896 मेन कैमरा और 8-मेगापिक्सल का OV08D10 अल्ट्रा-वाइड सेंसर है। फ्रंट में 32-मेगापिक्सल का IMX615 सेंसर है। इसमें 120W फ़ास्ट चार्जिंग के लिए सपोर्ट के साथ 7,000mAh की बैटरी है।