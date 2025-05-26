iQOO Neo 10: लॉन्च हुआ 7000mAh की बड़ी बैटरी वाला फोन! TWS ईयरफोन फ्री - चेक करें प्राइस, फीचर्स और ऑफर्स

iQOO Neo 10: iQOO ने भारत में अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन Neo 10 को लॉन्च कर दिया है। फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी है और यह 120W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यह स्मार्टफोन Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट के साथ आता है। कंपनी ने इसे तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है। चलिए जानते हैं कितनी है इसकी प्राइस और अन्य डिटेल।

iQOO Neo 10 आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 पर आधारित Funtouch OS 15 पर चलता है। Neo 10 तीन कलर ऑप्शन- इन्फर्नो रेड, टाइटेनियम और क्रोम - में उपलब्ध है।

iQOO Neo 10 Price

iQOO Neo 10 कुल चार वेरिएंट में आता है। बेस वेरिएंट 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी भारत में कीमत 31,999 रुपये है।

एक और वेरिएंट है जो 8GB रैम के साथ आता है लेकिन इसमें 256GB स्टोरेज मिलता है और इसकी कीमत 33,999 रुपये है।

यह फोन 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज के साथ भी आता है जिसकी कीमत 35,999 रुपये है।

सबसे हाईएस्ट वेरिएंट 16GB रैम और 512GB स्टोरेज है और इसकी कीमत 40,999 रुपये है।

iQOO Neo 10 : सेल और बैंक ऑफर

iQOO Neo 10 की प्री-बुकिंग आज 26 मई से शुरू हो गई है। इसकी सेल 3 जून से शुरू होगी। ग्राहक इसे Amazon पर जाकर प्री-बुक कर सकते हैं।

iQOO ने कुछ प्री-बुकिंग ऑफर्स की भी घोषणा की है, जिसमें सेल से पहले फोन को प्री-बुक करने वाले ग्राहक SBI क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर 2,000 रुपये का छूट का फायदा ले सकते हैं।

पुराने वीवो या iQOO फोन पर 4,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और अन्य ब्रांड के फोन पर 2,000 रुपये का बोनस भी है। iQOO Neo 10 को प्री-बुक करने वाले ग्राहकों को iQOO TWS 1e भी फ्री में मिलेगा। ध्यान दें कि प्री-बुकिंग ऑफर सिर्फ 1 जून तक ही उपलब्ध है।

iQOO Neo 10: स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

iQOO Neo 10 में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिज़ॉल्यूशन 2800 1260 पिक्सल (1.5K) है। यह गेमिंग के लिए 144Hz रिफ्रेश रेट तक सपोर्ट करता है और डेली यूज में 120Hz, 90Hz और 60Hz के बीच स्विच करता है।

स्क्रीन 5500 निट्स और 2000 निट्स HBM ब्राइटनेस की पीक ब्राइटनेस है और यह Netflix HDR और Amazon Prime Video HDR को भी सपोर्ट करता है। फोन में Schott Xensation Up ग्लास का प्रोटेक्शन है।

iQOO Neo 10 में Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट लगा है। इसमें ऑक्टा-कोर CPU कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें एक कोर 3.21GHz पर, तीन 3.01GHz पर, दो 2.8GHz पर और दो 2.01GHz पर क्लॉक किए गए हैं।

इसे एड्रेनो 825 GPU जोड़ा गया है और यह LPDDR5X अल्ट्रा मेमोरी के साथ तीन RAM विकल्पों - 8GB, 12GB और 16GB में आता है।

iQOO Neo 10: कैमरा

कैमरा की बात करें तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ है, जिसमें सोनी IMX882 सेंसर वाला 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और दूसरा 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है। प्राइमरी सेंसर में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) है और यह सेटअप नाइट, पोर्ट्रेट, प्रो, सुपरमून, लॉन्ग एक्सपोज़र और कई अन्य मोड्स को सपोर्ट करता है। फ्रंट कैमरा 32-मेगापिक्सल सेंसर (GC32E1-WA1XA) है जो पोर्ट्रेट, फोटो और वीडियो मोड को सपोर्ट करता है।

वीडियो रिकॉर्डिंग 4K और 1080p रिज़ॉल्यूशन पर सपोर्ट करती है, रियर कैमरे पर 60fps या 30fps की फ्रेम दर के साथ। फ्रंट कैमरा फुल एचडी वीडियो को सपोर्ट करता है। EIS, स्लो मोशन, टाइम-लैप्स और लाइव फोटो जैसे फीचर्स शामिल हैं।