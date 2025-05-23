scorecardresearch
लावा का धमाका! ₹8000 से कम में लॉन्च किया तगड़ा 5G स्मार्टफोन; अब रेडमी, इनफिनिक्स और पोको की खैर नहीं

लावा का धमाका! ₹8000 से कम में लॉन्च किया तगड़ा 5G स्मार्टफोन; अब रेडमी, इनफिनिक्स और पोको की खैर नहीं

भारत में कंपनी ने यह लेटेस्ट एंट्री-लेवल स्मार्टफोन को 8,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च किया है जो रेडमी, इनफिनिक्स और पोको जैसे लो बजट सेगमेंट फोन को टक्कर देगा।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 23, 2025 14:49 IST
Lava Shark 5G

Lava Shark 5G: इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड लावा (Lava) ने लो बजट सेगमेंट में अपना एक और फोन लॉन्च कर दिया है। इस फोन का नाम लावा शार्क 5G (Lava Shark 5G) है। भारत में कंपनी ने यह लेटेस्ट एंट्री-लेवल स्मार्टफोन को 8,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च किया है जो रेडमी, इनफिनिक्स और पोको जैसे लो बजट सेगमेंट फोन को टक्कर देगा। 

कंपनी का दावा है कि यह फोन लो बजट वाले यूजर्स को एक भरोसेमंद और स्टाइलिश स्मार्टफोन वाला एक्सपीरियंस देगा। चलिए इस फोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स पर नजर डालते हैं। 

Lava Shark 5G: प्राइस

कंपनी ने लावा शार्क 5G दो कलर ऑप्शन - स्टेलर गोल्ड और स्टेलर ब्लू में पेश किया है। इसकी कीमत 7,999 रुपये है। इसकी सेल आज से भारत में रिटेल आउटलेट्स और लावा ई-स्टोर पर शुरू हो गई है। 

Lava Shark 5G: स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

नया लावा फोन एंड्रॉयड 15 ओएस पर चलता है और कंपनी का दावा है कि यूजर्स को क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा। डिवाइस में प्लास्टिक बिल्ड है और पीछे की तरफ ग्लॉसी फिनिश है। 

फोन में 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.75-इंच HD+ LCD डिस्प्ले है, जो बजट सेगमेंट में रोज़मर्रा के कामों के लिए स्मूथ विजुअल का वादा करता है। फोन को पावर देने के लिए 6nm प्रोसेस पर बना UNISOC T765 चिपसेट है, जिसे 4GB LPDDR4x RAM के साथ जोड़ा गया है। 

लावा ने एक RAM एक्सपेंशन फीचर भी शामिल किया है जो 4GB वर्चुअल मेमोरी जोड़ता है। स्टोरेज 64GB UFS 2.2 है, और यूजर्स इसे माइक्रोएसडी कार्ड लगाकर  512GB तक बढ़ा सकते हैं।

कैमरा की बात करें तो फोन में 13 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर है। कैमरा सेटअप भले ही बेसिक हो लेकिन इसका काम रोज़मर्रा की फोटोग्राफी की ज़रूरतों को पूरा करना है। 

डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी है और यह 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, हालांकि कंपनी ने बॉक्स में सिर्फ 10W का चार्जर दिया है।

लावा शार्क 5G में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, डुअल सिम सपोर्ट और धूल और छींटों से IP54-रेटेड सुरक्षा जैसी जरूरी फीचर्स भी हैं। कनेक्टिविटी विकल्पों में SA और NSA 5G बैंड, 4G VoLTE, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0, GLONASS के साथ GPS और USB टाइप-C दोनों के लिए सपोर्ट शामिल है।

