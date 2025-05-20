Huawei Foldable Laptop: लेनोवो, एचपी और आसुस जैसी कंपनियों के बाद अब हुवावे (Huawei) ने भी अपना पहला फोल्डेबल लैपटॉप लॉन्च कर दिया है। इस लैपटॉप का नाम हुवावे मेटबुक फोल्ड अल्टीमेट (Huawei MateBook Fold Ultimate) है।

यह फोल्डेबल लैपटॉप 18 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। खास बात यह है कि यह लैटॉप विंडोज ओएस (Windows OS) पर नहीं चलता है।

कंपनी ने बताया कि यह लैपटॉप हुवावे के अपने हार्मोनीओएस 5 (Harmony OS 5) पर चलता है और इसकी शुरुआती कीमत लगभग 2,85,000 रुपये है।

MateBook Fold Ultimate चीन में पहले से ही प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है, जहां इसकी बिक्री 6 जून से शुरू होगी। हालांकि भारत में डिवाइस की उपलब्धता के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है और यह डिवाइस भारत में लॉन्च होगा या नहीं इसपर भी संदेह है।

चीन में कंपनी ने दो वेरिएंट 32GB रैम और 1TB स्टोरेज और 32GB रैम और 2TB स्टोरेज वर्जन को लॉन्च किया है। 1TB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 24,000 (लगभग Rs 2,85,000) है, जबकि 2TB स्टोरेज वर्जन की कीमत CNY 27,000 है, जो लगभग Rs 3,20,000 है।

Huawei MateBook Fold Ultimate: डिस्प्ले

18 इंच की बड़ी स्क्रीन के बावजूद, MateBook Fold Ultimate को कॉम्पैक्ट माना जाता है। मेटबुक फोल्ड अल्टीमेट को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह वर्चुअल कीबोर्ड दिखाने के लिए 90 डिग्री तक खुलता है, जो इसे पारंपरिक लैपटॉप जैसा फील देता है।

इसे पूरी तरह से खोलने पर आपको एक शानदार 18-इंच OLED डिस्प्ले मिलता है, जिसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हैंड्स-फ्री इस्तेमाल के लिए बिल्ट-इन किकस्टैंड भी है।

OLED LTPO पैनल इसकी सबसे खास विशेषताओं में से एक है। जब लैपटॉप को पूरी तरह से खोला जाता है, तो यह 3296 x 2472 रिज़ॉल्यूशन पर 4:3 आस्पेक्ट रेशियो देता है, और जब इसे लैपटॉप मोड में मोड़ा जाता है, तो यह 2472 x 1648 रिज़ॉल्यूशन के साथ 3:2 रेशियो पर स्विच हो जाता है।

लैपटॉप की स्क्रीन 1600nits की ब्राइटनेस तक पहुंचती है, आंखों को आराम देने के लिए 1440Hz PWM डिमिंग की सुविधा देती है।

Huawei MateBook Fold Ultimate: अन्य फीचर्स

फोल्ड अल्टीमेट में 74.69Wh की बैटरी, दो USB-C पोर्ट, छह स्पीकर और चार माइक्रोफोन हैं। कनेक्टिविटी में डुअल-बैंड वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ 5.2 शामिल हैं। कंपनी ने लैपटॉप को बॉडी और वायरलेस कीबोर्ड के लिए मैचिंग टेक्सचर के साथ तीन कलर ऑप्शन लॉन्च किया है, प्रत्येक यूनिट कीबोर्ड, कैरी केस, 140W USB-C चार्जर और केबल के साथ बंडल में आती है।