फॉक्सकॉन जून 2025 से शुरू कर सकता है मेड इन इंडिया iPhone की शिपिंग - DETAILS

Made in India iPhone: कर्नाटक एप्पल की ग्लोबल सप्लाई चेन में अगला पावरहाउस बनने के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए क्योंकि फॉक्सकॉन की देवनहल्ली (Devanahalli) में नई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट पूरा होने के करीब है। कर्नाटक के वाणिज्य और उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने घोषणा की कि यह मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट चालू होने के लिए लगभग तैयार है, और जून की शुरुआत में भारत में निर्मित आईफोन की कमर्शियल शिपमेंट होने की उम्मीद है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पाटिल ने कहा कि यह सिर्फ मैन्यूफैक्चरिंग में मील का पत्थर नहीं है - यह एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है। भू-राजनीतिक और टैरिफ दबाव बढ़ने के साथ, भारत तेजी से एप्पल का पसंदीदा प्रोडक्शन सेंटर बन रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह विकास ग्लोबल मैन्यूफैक्टरिंग में कर्नाटक की स्थिति को मजबूत करता है और विदेशी निवेश के लिए नए रास्ते खोलता है।

प्रोजेक्ट पर बोलते हुए मंत्री पाटिल ने कहा कि एप्पल के सीईओ टिम कुक ने पुष्टि की है कि जून तिमाही के दौरान अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश आईफोन भारत में ही असेंबल किए जाएंगे, जो ग्लोबल बिजनेस तनाव बढ़ने के समय चीन से दूर जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पाटिल ने कहा कि एक कन्नड़ नागरिक के तौर पर यह मेरे लिए गर्व की बात है। मैसूर से लेकर क्यूपर्टिनो तक कर्नाटक वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है।

फॉक्सकॉन का यह प्लांट बेंगलुरु ग्रामीण जिले के डोड्डाबल्लापुरा और देवनहल्ली तालुक में आईटी निवेश क्षेत्र (आईटीआईआर) औद्योगिक क्षेत्र में 300 एकड़ में फैली हुई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के 2025-26 के बजट भाषण के अनुसार, यह नया प्लांट 21,911 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के बाद आया है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) पहल द्वारा प्रबंधित 6,970 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन के साथ परियोजना का समर्थन कर रहा है।