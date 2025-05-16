iQOO Neo 10: लॉन्च से पहले लीक हुई प्राइस! 7000mAh की बैटरी वाला फोन इस दिन हो रहा है लॉन्च

iQOO Neo 10 Price: iQOO इस महीने के अंत में भारत में एक नया मिड-रेंज सेगमेंट स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने पुष्टि की है कि नया स्मार्टफोन, iQOO Neo 10, 26 मई 2025 को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा।

कंपनी ने लॉन्च से पहले, डिवाइस के बारे में कुछ जानकारी दी है लेकिन हाल ही में एक लीक में फोन की कीमत में बारे में पता चला है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

iQOO Neo 10: संभावित प्राइसिंग

लीक्स से पता चलता है कि भारत में iQOO Neo 10 की कीमत 33,000 रुपये से 35,000 रुपये के बीच होगी। रिपोर्ट के अनुसार, फोन की कीमत वास्तव में अधिक हो सकती है, लेकिन इसे बैंक ऑफ़र के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिससे इसकी प्रभावी कीमत 35,000 रुपये तक कम हो जाएगी।

iQOO Neo 10: कंपनी द्वारा बताया गया ये स्पेसिफिकेशन

लॉन्च से पहले, iQOO Neo 10 के बारे में बहुत सारी जानकारी पहले ही सामने आ चुकी है। कंपनी ने पहले ही बता दिया है कि स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर के साथ आएगा जो कैमरा प्रोसेसिंग के लिए वीवो Q1 चिप का उपयोग करेगा।

फोन में सिस्टम-ऑन-चिप को सपोर्ट करने वाला LPPDDR5x RAM और UFS4.1 स्टोरेज होगा। RAM और स्टोरेज के लिए सटीक स्पेसिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आई है।

iQOO Neo 10 में 1.5K रिज़ॉल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले, 5,500nits की अधिकतम ब्राइटनेस और 144Hz तक का रिफ्रेश रेट होने की पुष्टि की गई है। डिस्प्ले का साइज़ अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन यह 6.5-इंच से बड़ा हो सकता है।

iQOO के मुताबिक iQOO Neo 10 144FPS गेमिंग को सपोर्ट करेगा और 3,000Hz टच सैंपलिंग रेट ऑफर करेगा।

बैटरी सबसे बड़ी हाइलाइट

स्मार्टफोन की सबसे खास बात इसकी बैटरी होगी। कंपनी ने बताया कि इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी होगी, जो 120W फास्ट चार्जिंग (वायर्ड) को सपोर्ट करेगी। कंपनी का दावा है कि फास्ट-चार्जिंग तकनीक से यूज़र 19 मिनट में फोन को 50% फोन चार्च कर सकेंगे।

फोटोग्राफी के लिए, iQOO Neo 10 में रियर पर डुअल कैमरा सेटअप होगा, जिसमें प्राइमरी कैमरे पर 50-मेगापिक्सल का सोनी इमेज सेंसर शामिल होगा। सेल्फी के लिए, फोन में 32-मेगापिक्सल का कैमरा होने की पुष्टि हुई है।