Vi 5G: दिल्ली-एनसीआर में वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया 5जी सर्विस, आज से उठा सकेंगे लाभ

Vi 5G: देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea (Vi) ने अपने अब Delhi NCR में 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया है। Delhi NCR के Vi यूजर्स आज यानी 15 मई से Vi 5G का इस्तेमाल कर सकेंगे।

कंपनी ने बीते दिन यानी गुरुवार को एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि उसने 15 मई से दिल्ली एनसीआर में अपनी हाई-स्पीड 5G सेवाएं शुरू कर रही है, जो देश भर में 5G रोलआउट में एक बड़ी उपलब्धि है।

कंपनी ने मुंबई से अपने 5G सर्विस की शुरुआत की थी जिसके बाद कंपनी ने चंडीगढ़ और पटना में 5जी को लॉन्च किया और अब दिल्ली एनसीआर में 5जी सेवाओं को लॉन्च किया है।

कंपनी ने बताया कि Vi के शुरुआती 5G ऑफर में 5G डिवाइस वाले यूजर्स के लिए ₹299 से शुरू होने वाले प्लान पर अनलिमिटेड डेटा शामिल है। यूजर्स अब स्ट्रीमिंग, गेमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तेज डाउनलोड और रियल-टाइम क्लाउड एक्सेस जैसी गतिविधियों के लिए Vi 5G का अनुभव कर सकते हैं।

Vodafone Idea का फ्यूचर प्लान

कंपनी ने बताया कि उसका प्लान इस साल अगस्त तक सभी 17 प्राथमिकता वाले सर्किलों में 5G रोल आउट करना है जहां कंपनी ने 5G स्पेक्ट्रम हासिल किया है।

Ericsson के साथ किया पार्टनरशिप

Vodafone Idea ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि उसने दिल्ली एनसीआर के लिए एरिक्सन के साथ साझेदारी की है ताकि नेक्स्ट जनरेशन का 5जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके।

कंपनी ने बताया कि उसने नेटवर्क प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए AI-संचालित सेल्फ-ऑर्गनाइजिंग नेटवर्क (SON) तकनीक का इस्तेमाल किया है।

Vi ₹299 प्लान

5G इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स के पास कम से कम 299 रुपये वाला प्लान होना चाहिए। इसमें यूजर्स को शुरुआती 5जी ऑफर (Introductory Offer) के तहत अनलिमिटेड 5G डेट मिल रहा है।

299 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है जहां हर दिन 1 जीबी डेटा और अनलिमिटेड कॉल और प्रतिदिन 100 SMS की सुविधा दी जा रही है। प्लान के तहत 1 जीबी डेटा है लेकिन चूंकि अभी शुरुआती 5जी ऑफर है इसलिए यूजर्स अनलिमिटेड 5जी डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं।