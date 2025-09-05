Inox Wind पर ब्रोकरेज फर्म नुवामा बुलिश! BUY कॉल के साथ इतना दिया टारगेट

Inox Wind Share: ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने शुक्रवार को इनॉक्स विंड (Inox Wind) पर ‘BUY’ रेटिंग बरकरार रखते हुए ₹190 का टारगेट प्राइस दिया। ब्रोकरेज ने कहा कि यह भरोसा इनॉक्स ग्रुप की रणनीतिक दिशा और हालिया रिस्ट्रक्चरिंग पर आधारित है।

ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि यह टारगेट FY27E WTG ईपीएस के 30 गुना वैल्यूएशन और इनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज (O&M) के डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस से किया गया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

नुवामा ने कहा कि इनॉक्स ग्रुप ने बड़े पैमाने पर रिस्ट्रक्चर किया है, जिसमें IWEL का IWL-WTG में विलय और बैलेंस शीट डीलिवरेजिंग के लिए राइट्स इश्यू शामिल है। इससे ऑपरेशंस सुव्यवस्थित होंगे और विंड सेक्टर में क्षमता बढ़ेगी।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि इनॉक्स ग्रुप ने खुद को एक लीन और इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया है। इनॉक्स ग्रीन ने O&M से आगे बढ़कर सोलर बिजनेस में एंट्री की है, जबकि IRSL ने मैन्युफैक्चरिंग और EPC क्षमताएं मजबूत की हैं। नुवामा का मानना है कि यह डायवर्सिफिकेशन बाजार में ग्रुप की स्थिति को और मजबूत करेगा।

ब्रोकरेज ने कहा कि जुलाई 2025 से लागू होने वाली MNRE की Approved List of Models and Manufacturers पॉलिसी घरेलू विंड टरबाइन जेनरेटर सप्लायर्स के लिए ऑर्डर्स बढ़ाएगी और आयात निर्भरता घटाएगी। इससे इनॉक्स विंड को सीधा फायदा मिलेगा।

नुवामा ने बताया कि इनॉक्स विंड की एग्जीक्यूशन गाइडेंस FY26 के लिए 1.2GW और FY27 के लिए 2GW है, जिसमें FY26 की पहली छमाही में ही बड़ा हिस्सा पूरा होने की उम्मीद है। मार्जिन गाइडेंस भी 17-18% से बढ़ाकर 18–19% कर दी गई है।

इनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज का पोर्टफोलियो विंड और सोलर में 5.3GW तक पहुंच गया है, जिसे FY27 तक 17GW तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसमें 2GW का special-situation asset भी शामिल है, जिसकी नेट मार्जिन NCLT मंजूरी के बाद अन्य इनकम के रूप में दर्ज होगी।

IRSL ने कैप्टिव उपयोग के लिए ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है और प्रोजेक्ट साइट्स पर क्रेन सर्विस लॉन्च की है। कंपनी ने हाल ही में ₹175 करोड़ जुटाए हैं और अगले 2-3 क्वार्टर्स में पब्लिक लिस्टिंग की योजना बनाई है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग क्षमताएं और मजबूत होंगी।