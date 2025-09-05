Zomato-Swiggy पर 18% GST का असर मामूली, JM Financial ने बताया कैसे

Swiggy, Zomato: घरेलू ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि फूड-टेक प्लेटफॉर्म्स से वसूले जा रहे डिलीवरी फीस पर 18% जीएसटी लगाने का हालिया फैसला इटरनल (Eternal) और स्विगी (Swiggy) पर ना के बराबर पड़ेगा।

ब्रोकरेज ने रिपोर्ट में बताया कि फूड डिलीवरी सेगमेंट में लगभग दो-तिहाई ऑर्डर्स पर डिलीवरी चार्ज फ्री होता है। वहीं क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट पहले से ही डिलीवरी शुल्क पर 18% जीएसटी वसूलता है, जबकि इंस्टामार्ट ज्यादातर ऑर्डर्स पर फ्री डिलीवरी करता है।

जेएम फाइनेंशियल ने यह भी कहा कि जोमैटो और स्विगी पहले भी अलग-अलग फीस कैटेगरी में जीएसटी का बोझ ग्राहकों पर डालते आए हैं। इसलिए इस बार भी अतिरिक्त असर सीमित ही रहने की संभावना है।

ब्रोकरेज ने कहा कि जोमैटो और स्विगी दोनों ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म फीस को बढ़ाया है। स्विगी ने प्रति ऑर्डर प्लेटफॉर्म शुल्क (जीएसटी समेत) को तीन हफ्तों में लगातार तीन बार बढ़ाकर ₹15 कर दिया है। जोमैटो ने भी शुल्क ₹11.8 से बढ़ाकर ₹14.75 प्रति ऑर्डर कर दिया।

जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि दोनों कंपनियों ने सब्सक्रिप्शन-आधारित ऑर्डर्स पर मिनिमम ऑर्डर वैल्यू (MOV) ₹199 से घटाकर ₹99 कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम कमजोर मांग के बीच वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उठाया गया था, लेकिन इससे प्रति ऑर्डर रेवेन्यू और डिलीवरी फीस कलेक्शन घटा है। ब्रोकरेज का मानना है कि हालिया शुल्क बढ़ोतरी इस प्रभाव की भरपाई के लिए की गई है।

रिपोर्ट में कहा गया कि अब तक प्लेटफॉर्म शुल्क बढ़ोतरी का मांग पर खास असर नहीं दिखा है, इसलिए दोनों कंपनियां आगे भी ऐसे कदम उठाने में आत्मविश्वास महसूस कर रही होंगी। इसका हिस्सा उनके एडजस्टेड EBITDA मार्जिन को सपोर्ट करेगा।

जेएम फाइनेंशियल ने अनुमान जताया कि FY27 तक जोमैटो 110 करोड़ और स्विगी 80 करोड़ फूड डिलीवरी ऑर्डर्स पूरे करेंगे। प्लेटफॉर्म शुल्क बढ़ोतरी (जीएसटी को छोड़कर) से जोमैटो को लगभग ₹270 करोड़ और स्विगी को ₹200 करोड़ का अतिरिक्त एडजस्टेड ईबीआईटीडीए प्रॉफिट मिल सकता था। हालांकि, MOV घटाने के कारण वास्तविक फायदा इससे कम रह सकता है।