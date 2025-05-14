iOS 18.5 Update: नए अपडेट का रोलआउट शुरू! मिलेंगे ये नए फीचर्स - ऐसे करें अपडेट

iOS 18.5 Update: टेक दिग्गज Apple ने iOS 18.5 सॉफ्टवेयर अपडेट को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस नए अपडेट में यूजर्स को कई नए फीचर्स मिलने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या-क्या नया मिलने वाला है और आप कैसे इसे अपडेट कर सकते हैं।

iOS 18.5 update: New features

मेल ऐप नेविगेशन में सुधार

लेटेस्ट OS अपडेट के साथ, यूजर्स अब सभी मेल इनबॉक्स तक पहुंच सकेंगे। इससे यूजर्स के लिए कैटेगराइज इनबॉक्स और मैसेज की पूरी लिस्ट के बीच स्विच करना आसान हो जाएगा। एक नया थ्री प्वाइंट वाला मेनू सीधे इनबॉक्स से कॉन्टैक्ट फोटो को टॉगल करने की अनुमति देता है।

नया प्राइड थीम वाला वॉलपेपर

एप्पल ने आईफोन के लिए प्राइड थीम वाला वॉलपेपर पेश किया है, साथ ही प्राइड एडिशन वॉच बैंड भी सेल के लिए उपलब्ध है।

बेहतर पेरेंटल कंट्रोल

अब माता-पिता को अपने बच्चे के स्क्रीन टाइम पासकोड का उपयोग किए जाने पर जानकारी मिलेगी, जिससे उपयोग सीमा में अनधिकृत बदलावों को रोकने में मदद मिलेगी।

थीर्ड पार्ट के लिए Apple TV App परचेज

यूजर्स को अब थीर्ड पार्ट स्मार्ट टीवी और स्ट्रीमिंग डिवाइस पर Apple TV ऐप के साथ परचेज को प्रमाणित करने की अनुमति है।

iPhone 13 के लिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी

पहले केवल iPhone 14 और नए मॉडलों के लिए उपलब्ध, टेलीकॉम कंपनी द्वारा प्रदान की गई सैटेलाइट सर्विस अब iPhone 13 पर भी उपलब्ध हो जाएंगी, जिससे खराब नेटवर्क कवरेज वाले क्षेत्रों में मदद मिलेगी।

ऐसे डाउनलोड करें iOS 18.5 अपडेट

सबसे पहले अपने iPhone की Settings को ओपन करें।



इसके बाद General में जाए।



फिर Software Update पर क्लिक करें।



इसके बाद अगर अपडेट आया हुआ है तो Download and Install पर क्लिक करें।

कौन-कौन से फोन इस अपडेट के लिए पात्र?

iOS 18 पर चलने वाले वो सभी iPhone iOS 18.5 अपडेट के लिए पात्र होंगे। इसमें iPhone XS, XS Max, XR, iPhone SE (2nd जनरेशन और नए) और iPhone 11 से लेकर iPhone 16 तक के सभी मॉडल शामिल हैं, जिनमें iPhone 15, 14, 13 और 12 सीरीज शामिल हैं।