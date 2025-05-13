Motorola Razr 60 Ultra: देश का सबसे पावरफुल Flip Phone हुआ लॉन्च! चेक करें Price, Features सहित अन्य डिटेल्स
Motorola Razr 60 Ultra में Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट लगा है। इस फोन में यूजर्स को ढेर सारे “moto ai” के फीचर्स भी मिलते हैं।
Motorola Razr 60 Ultra: मोटोरोला (Motorola) ने भारत में अपना अब तक का सबसे पावरफुल और सबसे प्रीमियम फ्लिप फोन Razr 60 Ultra को लॉन्च कर दिया है। Motorola Razr 60 Ultra में Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट लगा है। इस फोन में यूजर्स को ढेर सारे “moto ai” के फीचर्स भी मिलते हैं।
Motorola Razr 60 Ultra Price
इस फोन को तीन कलर ऑफ्शन - PANTONE Mountain Trail, PANTONE Rio Red और PANTONE Scarab. 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आने वाले इस फोन की कीमत ₹99,999 है। हालांकि लॉन्च ऑफर प्राइस 10 हजार रुपये कम ₹89,999 रुपये है। इस फोन की सेल 21 मई को Amazon, Reliance Digital, ऑफलाइन स्टोर और मोटोरोला की खुद की वेबसाइट पर शुरू होगी।
Motorola Razr 60 Ultra Display
मोटोरोला रेजर 60 अल्ट्रा में 6.96 इंच का FlexView 1.5K pOLED LTPO डिस्प्ले है जिसमें 165Hz रिफ्रेश रेट, डॉल्बी विजन के लिए सपोर्ट और 4,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है।
बाहरी डिस्प्ले 4 इंच का QuickView pOLED LTPO पैनल है जिसमें 165Hz रिफ्रेश रेट, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक प्रोटेक्शन और 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है।
Motorola Razr 60 Ultra Processor और Storage
इस फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर लगा हुआ है। फोन सिर्फ एक ही स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है। यह 16 जीबी तक LPDDR5X रैम और 512 जीबी तक UFS 4.0 स्टोरेज के सपोर्ट के साथ आता है।
Motorola Razr 60 Ultra Camera
फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर OIS के साथ और 50MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50MP का फ्रंट फेसिंग शूटर भी है।
Motorola Razr 60 Ultra Battery
यह फोन 4,700mAh की बैटरी और 68W फास्ट चार्जिंग और 30W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।
यह एंड्रॉयड 15 पर आधारित मोटोरोला के हैलो यूआई पर चलता है जिसमें 3 साल के ओएस अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा।