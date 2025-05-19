scorecardresearch
बड़ा अपडेट! अब Uber ऐप से खरीद सकेंगे दिल्ली मेट्रो का टिकट - ऐसे उठाएं फायदा

बड़ा अपडेट! अब Uber ऐप से खरीद सकेंगे दिल्ली मेट्रो का टिकट - ऐसे उठाएं फायदा

उबर ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) की मदद से अब यात्रियों को दिल्ली मेट्रो की टिकट बुक करने की सुविधा दी है। जानिए कैसे खीरद सकेंगे टिकट।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 19, 2025 17:26 IST

Uber-DMRC Partnership: दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है। अब यात्री उबर (Uber) ऐप के जरिए भी दिल्ली मेट्रो की टिकट को बुक कर सकेंगे।

जी हां उबर ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) की मदद से अब यात्रियों को दिल्ली मेट्रो की टिकट बुक करने की सुविधा दी है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक उबर ने कहा कि वो इस साल यानी 2025 में दिल्ली के अलावा देश के तीन और मेट्रो सेवा देने वाले शहरों को जोड़ेगा। इसके अलावा उबर ने यह भी बताया कि वो जल्द ही ONDC नेटवर्क के माध्यम से B2B लॉजिस्टिक्स लॉन्च करेगा। 

उबर ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि उसने आज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) द्वारा संचालित उबर ऐप पर मेट्रो टिकटिंग की शुरुआत की है, जिसमें दिल्ली मेट्रो पहले लॉन्च शहर के रूप में लाइव होगी। यह भारत के अग्रणी डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साथ उबर का पहला इटीग्रेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और अधिक कनेक्टेड बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

 

यह कदम 2024 में उबर के सीईओ दारा खोसरोशाही की भारत यात्रा के दौरान साइन एक MoU के बाद उठाया गया है, जिसमें उबर ने भारत के डिजिटल सार्वजनिक सामानों की पहुंच और प्रभाव को आगे बढ़ाने के लिए ओएनडीसी के साथ सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई थी।

उबर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) प्रवीण नेपल्ली नागा ने कहा कि भारत ने ओएनडीसी जैसे अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से जनसंख्या पैमाने की तकनीक के निर्माण में एक प्रभावशाली छलांग लगाई है और हम उबर ऐप पर मेट्रो टिकटिंग लाने के लिए उनके साथ इंट्रीग्रेट होने से खुश हैं, जो हमें गतिशीलता आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप शॉप बनने के हमारे दृष्टिकोण के एक कदम और करीब ले जाएगा।

कैसे कर सकेंगे टिकट बुक?

  • सबसे पहले उबर ऐप को डाउनलोड कर लें या फिर उसे लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लें।
     
  • इसके बाद Services सेक्शन में जाकर Metro Tickets पर क्लिक करें। 
     
  • इसके बाद आपको बस एंट्री और एग्जिट स्टेशन का नाम दर्ज कर यूपीआई से पेमेंट करना है।
     
  • आप एक बार आप 8 QR टिकट खरीद सकते हैं।

May 19, 2025