Newsटेक्नोलॉजीOnePlus 13s : लॉन्च डेट हुआ कन्फर्म! कंपनी ने शुरू किया बोनस ड्रॉप ऑफर - जानिए पूरी डिटेल

OnePlus 13s : लॉन्च डेट हुआ कन्फर्म! कंपनी ने शुरू किया बोनस ड्रॉप ऑफर - जानिए पूरी डिटेल

कंपनी ने लॉन्च डेट को कन्फर्म करने के साथ-साथ बोनस ड्रॉप ऑफर शुरू किया है, जिससे कई लोगों को 2,000 रुपये से ज़्यादा के खास उपहार जीतने का मौका मिलेगा।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 21, 2025 13:03 IST
OnePlus ने अपने अपकमिंग कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन OnePlus 13s के लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है। इसके अलावा कंपनी ने अपना 13s बोनस ड्रॉप ऑफर शुरू किया है, जिससे कई लोगों को 2,000 रुपये से ज़्यादा के खास उपहार जीतने का मौका मिलेगा। 

यह खास ऑफर तीन अलग-अलग राउंड में चलेगा, जिसमें हर स्टेप में नए पुरस्कार और भागीदारी के लिए एक बार मौका मिलेगा।

OnePlus 13s Bonus Drop

राउंड 1: 20 मई को दोपहर 12 बजे शुरू हो चुका है जो 27 मई को सुबह 11:30 बजे तक चलेगा।
राउंड 2: 27 मई को दोपहर 12 बजे शुरू होगा और 3 जून को सुबह 11:30 बजे तक चलेगा।
राउंड 3: 3 जून को दोपहर 12 बजे से 5 जून को सुबह 11:30 बजे तक चलेगा। 

यूजर्स केवल एक राउंड में ही हिस्सा ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पहले राउंड में हिस्सा लेते हैं, तो आप दूसरे और तीसरे राउंड के लिए पात्र नहीं होंगे।

बोनस बॉक्स में क्या होगा?

कंपनी ने बोनस ड्रॉप खरीदारों के लिए कई तरह के एक्सक्लूसिव आइटम तैयार किए हैं। पहले राउंड में भाग लेने वालों को 300 रेडकॉइन के साथ 2,499 रुपये का डफ़ल बैग जीतने का मौका मिलेगा। दूसरे राउंड में, रिवॉर्ड पैकेज में 300 रेडकॉइन के अलावा एक कॉफ़ी टम्बलर (999 रुपये), वनप्लस ‘नेवर सेटल’ कैप (1,099 रुपये) और एक ट्रैवल पाउच (899 रुपये) शामिल हैं।


लॉन्च इवेंट में एक महीने से भी कम समय बचा है लेकिन इससे पहले कंपनी ने फोन के कई प्रमुख फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिसमें डिज़ाइन, चिपसेट, बैटरी दावे और थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं। 

भारत में कब लॉन्च होगा फोन?

वनप्लस 13s भारत में 5 जून 2025 को लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है। वनप्लस 13s की प्राइस वनप्लस 13R (42,999 रुपये) और वनप्लस 13 (69,999 रुपये) के बीच में कहीं हो सकती है। 

OnePlus 13s: हार्डवेयर 

वनप्लस 13s Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट के साथ आ सकता है। इसी प्रोसेसर का इस्तेमाल वनप्लस 13 में किया गया है। डिजाइन के मामले में, वनप्लस 13s में 8.15 मिमी की पतली प्रोफ़ाइल है, इसका वजन 185 ग्राम है, और बेहतर ग्रिप के लिए दोनों तरफ थोड़ा कर्व्ड 2.5D ग्लास है।

फोन को गर्मी से बचाने क लिए कंपनी ने डिवाइस में 4400 मिमी क्रायो-वेलोसिटी वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम दिया है। कंपनी का दावा है कि फोन 45 डिग्री के तापमान में भी मखन की तरह चलेगा। 

OnePlus 13s: बैटरी

हालांकि फोन में कितने mAh की बैटरी होगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है लेकिन वनप्लस का दावा है कि 13s एक बार चार्ज करने पर 24 घंटे तक लगातार व्हाट्सएप कॉलिंग या 16 घंटे तक इंस्टाग्राम ब्राउज़िंग दे सकता है। 

