अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने शुक्रवार को ट्रेड वार के तनाव को फिर से हवा दे दी। उन्होंने 1 जून से यूरोपीय संघ के सभी आयातों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी और अमेरिका में निर्मित नहीं होने वाले एप्पल के आईफोन सहित सभी स्मार्टफोन पर 25 प्रतिशत का टैक्स लगाने की धमकी दी। इस कदम से ग्लोबल मार्केट में हलचल मच गई।

सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने यूरोपीयन यूनियन (EU) पर निशाना साधाते हुए कहा कि ट्रेड नेगोशिएशन ठप हो गई हैं और बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। ट्रंप ने यूरोपीयन यूनियन पर अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि यूरोप में अमेरिकी प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

एप्पल को चेतावनी

ट्रंप ने एप्पल को यह भी चेतावनी दी कि उसे iPhone का निर्माण घरेलू स्तर यानी अमेरिका में करना होगा या फिर 25% का टैरिफ देना होगा।

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक को बहुत पहले बता दिया था कि प्रोडक्ट को अमेरिका में शिफ्ट किया जाना चाहिए।

मौजूदा वक्त में, एप्पल चीनी टैरिफ से बचने के लिए अपने iPhone असेंबली का अधिकांश हिस्सा भारत में शिफ्ट कर रहा है, लेकिन मैन्यूफैक्चरिंग को अमेरिका में शिफ्ट करने की कोई सार्वजनिक योजना नहीं है।

एक्सपर्ट्स की मानें तो अमेरिका में iPhone बनाने से कीमतों में सैकड़ों से हज़ारों डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है।

ट्रंप ने यह स्पष्ट किया कि स्मार्टफोन टैरिफ मोटे तौर पर एप्पल, सैमसंग और किसी भी विदेशी फोन पर जून के अंत तक लागू हो सकते हैं।

EU के इन प्रोडक्ट्स को लगेगा झटका

पिछले साल यूरोपीय संघ ने अमेरिका को 500 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया, जिसमें जर्मनी, आयरलैंड और इटली सबसे आगे रहे। कार, फार्मास्यूटिकल्स और विमान जैसे प्रोडक्ट 50 प्रतिशत टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित होंगे, जिससे अमेरिकी यूजर्स के लिए लागत बढ़ने की संभावना है।

यूरोपीय संघ के व्यापार प्रमुख मारोस सेफकोविक ने शांति बनाए रखने और आपसी सम्मान का आह्वान किया, जबकि डच प्रधानमंत्री डिक शूफ ने कहा कि टैरिफ की धमकियां पहले भी अमेरिकी वार्ता रणनीति का हिस्सा रही हैं।