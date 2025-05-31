1 जून 2025 से इन पुराने iPhone और Android फोन पर नहीं चलेगा WhatsApp! लिस्ट में कहीं आपका फोन तो नहीं?

कल यानी 1 जून 2025 से कुछ iPhone और Android डिवाइस पर WhatsApp काम करना बंद कर देगा। पहले कंपनी ने कहा था कि यह कदम मई 2025 में लागू होगा लेकिन कुछ देरी कारण अब यह 1 जून से लागू हो रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसे होगी ही क्यों? इसका जवाब है मेटा के रेगुलर अपडेट्स।

दरअसल मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप को चलाने के लिए कुछ न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना अनिवार्य होता है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अपडेटेड रहना भी जरूरी है। यही वजह है कि अब कल से कुछ पुराने iPhone और Android डिवाइस पर WhatsApp सपोर्ट नहीं करेगा।

इन iPhone में कल से नहीं चेलगा व्हाट्सएप

कल से iOS 15 या उससे पुराने वर्जन पर चलने वाले iPhone पर WhatsApp सपोर्ट नहीं करेगा। इस कदम के बाद अब iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus और iPhone SE (1st gen) पर व्हाट्सएप नहीं चलेगा।

इन Android डिवाइस पर कल से नहीं चलेगा व्हाट्सएप

व्हाट्सएप 1 जून से एंड्रॉयड 5.0 या इससे पहले के वर्जन पर चल रहे फोन पर नहीं चलेगा। इस कदम के बाद से Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Note 3, Sony Zperia Z1, LG G2, Huawei Ascend P6, Moto G (1st Gen), Motorola Razr HD और Moto E 2014 पर व्हाट्सएप नहीं चलेगा।

लिस्ट में शामिल सभी फोन बहुत पहले ही पुराने हो चुके हैं। लेकिन चूंकी व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा इसलिए फोन छोड़ने से पहले यह देख लें की कहीं कोई सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं आया। अगर फोन में अभी भी सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहे हैं, जिससे iPhone iOS 15.1 या उसके बाद के वर्जन पर चलेंगे और Android 5.1 या उसके बाद के वर्जन पर चलेंगे, तो आपके फिर आपके फोन पर WhatsApp आसानी से चलेगा।

चैट का बैकअप ले लें

WhatsApp ने यूजर्स को सलाह दी है कि वो अपने चैट हिस्ट्री का बैकअप अपने गूगल अकाउंट में ले लें। बैकअप लेने के लिए बस WhatsApp खोलें, सेटिंग्स पर जाएं, चैट पर टैप करें, फिर चैट बैकअप चुनें और जरूरी गाइडलाइन का पालन करें।

सुरक्षा है मुख्य कारण

व्हाट्सएप, सिक्योरिटी के कारण पुराने फोन से अपना सपोर्ट वापस ले रहा है क्योंकि इन फोन में अब कंपनियां कोई भी अपडेट नहीं प्रदान करेंगी। Apple अब इन पुराने iOS वर्जन के लिए सॉफ़्टवेयर अपडेट प्रदान नहीं करता है, इसलिए डिवाइस में सिक्योरिटी लैप्स का खतरा है।