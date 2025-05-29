Google Store launched in India: भारत में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने के लिए, गूगल ने आज (गुरुवार, 29 मई 2025) को अपने आधिकारिक गूगल स्टोर (Google Store) को लॉन्च कर दिया है। इस स्टोर की जरिए गूगल, इंडियन कस्टमर को डायरेक्ट डिवाइस बेच सकेगा। स्टोर की वेबसाइट पर जानें के लिए store.google.com पर क्लिक करें।

इससे पहले कंपनी रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे थर्ड पार्टी रिटेलर के माध्यम से अपने प्रोडक्ट बेचती थी। नया Google स्टोर पिक्सेल यूजर्स को सर्विसिंग में भी मदद करेगा। वे अब सर्विस रिक्वेस्ट शुरू करके और वेबसाइट से सीधे पिक-अप शेड्यूल करके सेल्फ हेल्प कर सकते हैं। लोग मेल-इन सेवा के माध्यम से मुफ़्त डोरस्टेप पिक-अप और ड्रॉप का विकल्प भी चुन सकते हैं।

अब गूगल स्टोर से डायरेक्ट करें ऑर्डर

गूगल स्टोर के लॉन्च के बाद से ग्राहक गूगल से सीधे Pixel 8 और Pixel 9 सीरीज जैसे डिवाइस खरीद सकते हैं। स्मार्टफोन के अलावा, भारत में Google स्टोर कई एक्सेसरीज़ और अन्य प्रोडक्ट भी ऑफर कर रहा है जिसमें पिक्सेल वॉच 3, बड्स प्रो 2, फोन केस, यूएसबी-सी पावर एडेप्टर, वॉच बैंड इत्यादि

पिक्सल प्राइस प्रॉमिस

Google स्टोर की एक मुख्य विशेषता "पिक्सल प्राइस प्रॉमिस" है। Google के अनुसार यदि ग्राहकों को रिटर्न अवधि के दौरान किसी चयनित रिटेल पार्टनर या Google स्टोर पर बेहतर कीमत मिलती है, तो आप कम कीमत के बराबर आंशिक रिफंड के लिए पात्र हो सकते हैं।

लॉन्च ऑफर

भारत में स्टोर के लॉन्च के अवसर पर, गूगल कई पिक्सेल स्मार्टफोन पर स्पेशल डील पेश की है।

पिक्सेल 9 प्रो फोल्ड — एमआरपी: 1,72,999 रुपये | ऑफर: 1,62,999 रुपये

पिक्सल 9 प्रो — एमआरपी: 1,09,999 रुपये | ऑफर: 99,999 रुपये

पिक्सल 9 — एमआरपी: 79,999 रुपये | ऑफर: 74,999 रुपये

पिक्सल 8 प्रो — एमआरपी: 99,999 रुपये | ऑफर: 62,999 रुपये

पिक्सल 8a — एमआरपी: 49,999 रुपये | ऑफर: 34,999 रुपये

नो कॉस्ट ईएमआई

24 महीने तक के नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन

चुनिंदा खरीदारी के लिए स्टोर क्रेडिट

चुनिंदा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन पर तत्काल कैशबैक

पात्र डिवाइस पर एक्सचेंज बोनस