Vivo S30 और S30 Pro Mini हुआ लॉन्च! 6,500mAh बैटरी, पेरिस्कोप कैमरा सहित मिलेंगे ये तगड़े फीचर्स

Vivo S30, S30 Pro Mini: वीवो ने आधिकारिक तौर पर चीन में अपनी नई S30 सीरीज लॉन्च की है, जिसमें वीवो S30 (Vivo S30) और S30 प्रो मिनी (S30 Pro Mini) नाम के दो फोन हैं। ये स्मार्टफोन्स कई कलर ऑप्शन, आकर्षक डिजाइन, सॉलिड हार्डवेयर के साथ आते हैं।

दोनों मॉडल कुछ हाई-एंड टच भी देते हैं, जैसे पेरिस्कोप कैमरा, वाइब्रेंट AMOLED डिस्प्ले और फास्ट चार्जिंग। चलिए इन दोनों फोन्स के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Vivo S30, S30 Pro Mini: कीमत

चीन में, वीवो एस30 के 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 2,699 (लगभग 32,000 रुपये) से शुरू होती है। हाई रैम और स्टोरेज मॉडल - 12GB + 512GB की कीमत CNY 2,999 (लगभग 36,000 रुपये) और 16GB + 512GB की कीमत CNY 3,299 (लगभग 39,000 रुपये) है।

वीवो एस30 प्रो मिनी की बात करें तो 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत CNY 3,499 (लगभग 41,500 रुपये) है, जबकि 12GB + 512GB वर्जन की कीमत CNY 3,799 (लगभग 45,000 रुपये) है। टॉप-एंड 16GB + 512GB मॉडल की कीमत CNY 3,999 (लगभग 45,000 रुपये) है।

क्या भारत में होगा लॉन्च?

भारत में ये दोनों स्मार्टफोन लॉन्च होंगे या नहीं यह बड़ा सवाल है। हालांकि S30 प्रो मिनी को भारत में वीवो X200 FE के रूप में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। वीवो ने अभी तक लॉन्च की तारीख की पुष्टि नहीं की है, लेकिन फोन पहले ही BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर दिखाई दे चुका है, जिससे फोन के जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है।

Vivo S30, S30 Pro Mini: स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

वीवो एस30 में 1.5K रेजोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट और 3,840Hz PWM डिमिंग के साथ 6.67-इंच AMOLED डिस्प्ले है। यह 5,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। S30 प्रो मिनी 6.31 इंच पर थोड़ा छोटा है, लेकिन बेहतर आंखों के आराम के लिए 4,320Hz PWM डिमिंग रेट के साथ LTPO AMOLED पैनल के साथ आता है।

परफॉरमेंस के लिहाज से, वीवो एस30 स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिप पर चलता है, जो रोजमर्रा के कामों और हल्के गेमिंग के लिए काफी अच्छा है। वहीं, एस30 प्रो मिनी में ज़्यादा पावरफुल डाइमेंशन 9300+ प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है।

दोनों फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। S30 पर प्राइमरी कैमरा 50-मेगापिक्सल का Sony LYT700V सेंसर और S30 Pro Mini पर Sony का IMX921 है। 3x ऑप्टिकल ज़ूम वाला 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस और 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी है। सेल्फी के लिए, ऑटोफोकस वाला 50-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है।

बैटरी की बात करें तो दोनों मॉडल में 6,500mAh की बैटरी है जो 90W फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वीवो S30 में प्लास्टिक फ्रेम है, जबकि S30 प्रो मिनी में एल्युमीनियम फ्रेम है, यह फोन IP69 रेटिंग के साथ आता है।

कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें वीवो एस30 पर वाई-फाई 6 और एस30 प्रो मिनी पर वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 5.4, एनएफसी और हाई-रेज़ ऑडियो वाले स्टीरियो स्पीकर शामिल हैं। दोनों फोन वीवो के ओरिजिनओएस 5 के साथ एंड्रॉइड 15 चलाते हैं।