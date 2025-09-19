The Bads of Bollywood से लकर The Trial Season 2 तक - इस हफ्ते OTT पर आई ये फिल्में और सीरीज
इस हफ्ते आपके पसंदीदा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कई दमदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई है जिनमें ड्रामा, थ्रिल, हॉरर, कोर्टरूम ट्विस्ट, और पॉलिटिकल ऐंगल्स का तगड़ा मिक्स मिलेगी। चलिए जानते है इस हफ्ते ओटीटी पर क्या-क्या नया रिलीज हुआ है।
OTT Release this Week: अगर आप OTT पर कुछ नया और मजेदार देखने का इंतजार कर रहे हैं, तो तैयार हो जाइए। इस हफ्ते आपके पसंदीदा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कई दमदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई है जिनमें ड्रामा, थ्रिल, हॉरर, कोर्टरूम ट्विस्ट, और पॉलिटिकल ऐंगल्स का तगड़ा मिक्स मिलेगी। चलिए जानते है इस हफ्ते ओटीटी पर क्या-क्या नया रिलीज हुआ है।
The Bads of Bollywood
Platform: Netflix | Genre: Drama
आर्यन खान के निर्देशन में बनी ये सीरीज एक महत्वाकांक्षी युवा लड़के की कहानी है, जो अपने दोस्तों के साथ फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने की कोशिश करता है। ये रास्ता आसान नहीं है नाम, शोहरत और सफलता के पीछे छिपी अनिश्चितता, संघर्ष और इंडस्ट्री का असली चेहरा इनकी राह को और मुश्किल बनाता है। एक के बाद एक चुनौती आती है, और मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है।
The Trial Season 2
Platform: JioHotstar | Genre: Legal Drama
काजोल की वापसी इस सीजन को खास बनाती है। इस बार नोयनिका को सिर्फ केस नहीं, बल्कि अपने अतीत और पहचान से भी जूझना है। एक झिझकने वाली वकील से लेकर निडर प्रोफेशनल तक के सफर में, उसे अपने लॉ फर्म और करियर को बचाने की भी लड़ाई लड़नी है। कोर्टरूम के बाहर की जंग, अंदर की बहसों से कहीं ज्यादा तीखी साबित होती है।
Article 370
Platform: Z5 | Genre: Political Drama
ये फिल्म कश्मीर के संवेदनशील मुद्दों पर आधारित है, जिसमें यामी गौतम एक NIA एजेंट की भूमिका में हैं। उसका मिशन आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ है, और इसे सीधे पीएमओ की निगरानी में अंजाम दिया जाता है। इस थ्रिलर में मिशन का हर मोड़ जम्मू-कश्मीर के भविष्य को नई दिशा देने वाला साबित होता है।
Two Men
Platform: Manorama Max | Genre: Suspense Thriller
कहानी शुरू होती है एक ड्राइवर अबुक्का से, जो बकरीद के मौके पर भीड़भाड़ से बचने के लिए एक बिजनेस मैन को सुनसान रास्ते से ले जाने का फैसला करता है। लेकिन सफर के बीच में ही ये आदमी अजीब और डरावना बर्ताव करने लगता है, जिससे ये सफर एक बुरे सपने में बदल जाता है।
Gen V Season 2
Platform: Amazon Prime Video | Genre: Drama
तीन साल बाद वापसी कर रहा है Gen V का दूसरा सीजन, जो पहले से कहीं ज्यादा इंटेंस और दिलचस्प है। इस बार Godolkin यूनिवर्सिटी में नया डीन आया है, जो सुपरपावर्स वाले स्टूडेंट्स को इंसानों से बेहतर मानता है। नई विचारधारा, बढ़ती राजनीति और रोमांच से भरपूर ये सीजन दर्शकों को सीट से हिलने नहीं देगा।
Sinners
Platform: JioHotstar | Genre: Horror
दो जुड़वां भाई अपने पुराने शहर लौटते हैं ताकि नई जिंदगी शुरू कर सकें। लेकिन वहां कुछ ऐसा इंतजार कर रहा है, जो उनके अतीत से भी ज्यादा डरावना है। फिल्म में भूतिया माहौल, मनोवैज्ञानिक थ्रिल और परिवार के रिश्तों की पेचीदगी को गहराई से दिखाया गया है।
Haunted Hotel
Platform: Netflix | Genre: Animated, Horror
ये एक हॉरर-कॉमेडी एनीमेशन है, जिसमें एक सिंगल मदर कैथरीन अपने दो बच्चों के साथ एक पुराने और भूतिया होटल को संभालने का काम करती है। उसके साथ होता है उसके मृत भाई का भूत, जो उसे अजीबोगरीब बिज़नेस आइडियाज देता है। इस होटल में मेहमानों के साथ-साथ भूत भी आते हैं, और डर के बीच कॉमेडी भी आपको खूब हंसाएगी।