Redington Share Price: टेक जाइंट एप्पल की लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज की सेल आज से भारत में शुरू हो गई है। iPhone 17 सीरीज का क्रेज देखते ही बनता है। दिल्ली और मुंबई के एप्पल स्टोर के बाहर लोग पिछली रात से ही लाइनों में लगे हैं ताकी उन्हें पहले नया iPhone मिल सके।

इसी बीच भारत में एप्पल की साल 2007 से डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर रही रेडिंगटन लिमिटेड (Redington Ltd) के शेयरों में 9% की तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल दोपहर 2:17 बजे तक शेयर बीएसई पर 5.61% या 16.15 रुपये की तेजी के साथ 304.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 5.54% या 15.97 रुपये चढ़कर 304.11 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

शेयर में तेजी की सबसे बड़ी वजह भारत में Apple iPhone 17 की रिकॉर्ड तोड़ डिमांड है जिससे Redington में निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है।

रेडिंगटन का शेयर आज बीएसई पर 288.40 रुपये पर खुला था जो अभी तक अपने इंट्राडे हाई 314.60 रुपये को टच कर गया है।

iPhone 17 बना तेजी का ट्रिगर

भारत में iPhone 17 की जबरदस्त बिक्री Redington की रफ्तार का बड़ा कारण है। इस नई सीरीज की कीमतें ₹82,900 से शुरू होकर ₹2.29 लाख तक जाती हैं। खासतौर पर iPhone 17 Pro Max (2TB वेरिएंट) की भारी डिमांड देखने को मिल रही है। मुंबई के BKC स्थित Apple स्टोर के बाहर लगी लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जो इस क्रेज का सबूत हैं।

Redington की कमाई में Apple का बड़ा हिस्सा

Redington की जून तिमाही की निवेशक रिपोर्ट के मुताबिक, Apple अब कंपनी की कुल कमाई का 34% हिस्सा बन चुका है, जो पिछले साल 30% था। अन्य प्रमुख क्लाइंट्स में HP (9%), Lenovo (8%), Dell (6%), और Samsung (6%) शामिल हैं।

Apple iPhone 17 की जबरदस्त डिमांड ने Redington के कारोबार को नई उड़ान दी है। निवेशकों का भरोसा भी कंपनी में तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर इसके शेयरों में साफ नजर आ रहा है।