Newsशेयर बाज़ारएप्पल की डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर रेडिंगटन के शेयर में 9% की रैली, भारत में iPhone 17 की भारी डिमांड से उछला भाव

एप्पल की डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर रेडिंगटन के शेयर में 9% की रैली, भारत में iPhone 17 की भारी डिमांड से उछला भाव

भारत में एप्पल की साल 2007 से डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर रही रेडिंगटन लिमिटेड (Redington Ltd) के शेयरों में 9% की तेजी देखने को मिल रही है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 19, 2025 14:28 IST
iPhone 17 Series

Redington Share Price: टेक जाइंट एप्पल की लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज की सेल आज से भारत में शुरू हो गई है। iPhone 17 सीरीज का क्रेज देखते ही बनता है। दिल्ली और मुंबई के एप्पल स्टोर के बाहर लोग पिछली रात से ही लाइनों में लगे हैं ताकी उन्हें पहले नया iPhone मिल सके।

इसी बीच भारत में एप्पल की साल 2007 से डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर रही रेडिंगटन लिमिटेड (Redington Ltd) के शेयरों में 9% की तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल दोपहर 2:17 बजे तक शेयर बीएसई पर 5.61% या 16.15 रुपये की तेजी के साथ  304.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 5.54% या 15.97 रुपये चढ़कर 304.11 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

शेयर में तेजी की सबसे बड़ी वजह भारत में Apple iPhone 17 की रिकॉर्ड तोड़ डिमांड है जिससे Redington में निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है।

रेडिंगटन का शेयर आज बीएसई पर 288.40 रुपये पर खुला था जो अभी तक अपने इंट्राडे हाई 314.60 रुपये को टच कर गया है।

iPhone 17 बना तेजी का ट्रिगर

भारत में iPhone 17 की जबरदस्त बिक्री Redington की रफ्तार का बड़ा कारण है। इस नई सीरीज की कीमतें ₹82,900 से शुरू होकर ₹2.29 लाख तक जाती हैं। खासतौर पर iPhone 17 Pro Max (2TB वेरिएंट) की भारी डिमांड देखने को मिल रही है। मुंबई के BKC स्थित Apple स्टोर के बाहर लगी लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जो इस क्रेज का सबूत हैं।

Redington की कमाई में Apple का बड़ा हिस्सा

Redington की जून तिमाही की निवेशक रिपोर्ट के मुताबिक, Apple अब कंपनी की कुल कमाई का 34% हिस्सा बन चुका है, जो पिछले साल 30% था। अन्य प्रमुख क्लाइंट्स में HP (9%), Lenovo (8%), Dell (6%), और Samsung (6%) शामिल हैं।

Apple iPhone 17 की जबरदस्त डिमांड ने Redington के कारोबार को नई उड़ान दी है। निवेशकों का भरोसा भी कंपनी में तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर इसके शेयरों में साफ नजर आ रहा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 19, 2025