Newsशेयर बाज़ार5 दिन में 43% उछला ₹30 से कम वाला ये पेनी स्टॉक! 3 साल में दिया 13000% से ज्यादा रिटर्न - करोड़पति बने निवेशक

5 दिन में 43% उछला ₹30 से कम वाला ये पेनी स्टॉक! 3 साल में दिया 13000% से ज्यादा रिटर्न - करोड़पति बने निवेशक

खबर लिखे जानें तक बीएसई पर स्टॉक दोपहर 12:32 बजे तक 7.62% या 1.87 रुपये की तेजी के साथ 26.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 19, 2025 12:42 IST

Multibagger penny stock: ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Integrated Industries Ltd) के शेयरों में आज एक बार फिर से तेजी देखे को मिल रही है। पिछले 5 दिन में यह शेयर 43% से ज्यादा चढ़ा है। कंपनी ने बीते गुरुवार को अपने 39वें एनुअल जनरल मीटिंग को पूरा किया है।

आज की बात करें तो खबर लिखे जानें तक बीएसई पर स्टॉक दोपहर 12:32 बजे तक 7.62% या 1.87 रुपये की तेजी के साथ 26.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल 614.70 करोड़ है। लॉन्ग टर्म में देखें तो इस शेयर ने मात्र 3 साल में 13000% से ज्यादा चढ़ा है। 

3 साल पहले सिर्फ 19 पैसे का था स्टॉक

12 सितंबर 2022 को कंपनी के शेयर की कीमत सिर्फ 0.19 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास कंपनी के 2,63,157 इक्विटी शेयर होते।

अप्रैल 2024 में कंपनी ने 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी किया था। इस हिसाब से निवेशक के पास बोनस शेयर के बाद शेयरों की संख्या 5,26,314 हो गई होगी।

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 26 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास वर्तमान में 1,36,84,164 (1.36 करोड़) रुपये का कॉर्पस होगा।

इसके अलावा बीते 5 साल में शेयर ने 87833% का ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है। 

क्या करती है Integrated Industries?

कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक कंपनी इस समय ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम्स और अन्य प्रोसेस्ड फूड के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी ने हाल ही में नीमराना, राजस्थान में स्थित एक बिस्कुट बनाने वाला चालू प्लांट सफलतापूर्वक खरीद लिया है। 

इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 3,400 मीट्रिक टन है। यह प्लांट कंपनी की 100% स्वामित्व वाली सब्सिडियरी, "नर्चर वेल फूड प्राइवेट लिमिटेड", के तहत संचालित किया जाएगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
